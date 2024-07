Mentre la legge di fine 2023 sulla carne coltivata e sul cosiddetto meat sounding, che vieta denominazioni quali burger, bistecca o salame per i prodotti a base vegetale, giace in qualche cassetto inapplicabile, essendo stata approvata in violazione della procedura europea TRIS, gli italiani mostrano di essere molto più avanti dei loro legislatori. E di avere chiara, in mente, la differenza tra un prodotto ottenuto da un animale e uno realizzato con ingredienti vegetali, a prescindere dal nome. Non solo: hanno intenzione di diminuire il proprio consumo di carne, nel prossimo futuro, e si fidano dei sostituti vegetali. A rimetterci quindi, per ora, sono soprattutto le aziende del settore, sospese in un limbo che rende impossibile pianificare qualunque tipo di sviluppo, fino a quando non saranno chiari i termini della commercializzazione dei prodotti.

Il sondaggio sul meat sounding

A fotografare la propensione degli italiani verso i sostituti vegetali della carne è il Good Food Institute (GFI) Europe, che nello scorso mese di aprile ha chiesto alla società specializzata YouGov di intervistare oltre mille italiani rappresentativi della popolazione con più di 18 anni, e che ora ha reso noti i risultati del sondaggio.

Innanzitutto, è emersa una grande consapevolezza: il 70% degli intervistati pensa che in Italia si mangi troppa carne e il 60% pianifica di diminuire il proprio consumo nei prossimi 24 mesi. Peraltro, a risultati simili era giunto anche uno studio del CREA del 2023, che mostrava come più di metà degli italiani (il 57%) avesse ridotto la presenza di carne nella propria dieta. Una ricerca europea chiamata Smart Protein, del 2021, aveva invece collocato gli italiani in cima all’accettazione e al consumo di proteine vegetali, e mostrato che la fiducia era alta, sia per quanto riguarda la sicurezza (66%), sia per l’accuratezza dell’etichettatura (64%) e sia per quanto concerne l’affidabilità (63%).

Entrando più nello specifico del meat sounding, l’indagine del GFI ha mostrato che il 69% dei partecipanti considera termini come ‘hamburger’ o ‘latte’ appropriati anche per gli alimenti a base vegetale, e una percentuale solo di poco inferiore (il 68%) pensa che le aziende dovrebbero essere libere di utilizzarli. Solo il 21% pensa che dovrebbero essere vietati, perché potrebbero confondere i consumatori.

Il commento

Francesca Gallelli, consulente per gli affari pubblici del Good Food Institute Europe, ha commentato: “Il nostro sondaggio è un’ulteriore conferma che il divieto dei termini meat sounding non introduce alcuna tutela necessaria, anzi è destinato a creare confusione, complicando l’accesso a prodotti che svolgono un ruolo chiave nel diversificare e rendere più sostenibile la nostra alimentazione”.

Tra l’altro, il Consiglio di stato francese ha sospeso un provvedimento analogo adottato in Francia, esprimendo dubbi sulla sua legittimità rispetto al diritto dell’UE, e ha riconosciuto che la misura causerebbe danni alle aziende francesi del settore. In Italia il danno è già reale, perché le aziende non sanno se dovranno o meno modificare le confezioni, né quando arriveranno chiarimenti in merito. Stando ai risultati, gli italiani continuano comunque ad apprezzare i loro prodotti, e probabilmente lo faranno ancora di più in futuro, anche se dovessero cambiare denominazione o confezione.

