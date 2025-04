In questi anni abbiamo visto i nutrizionisti italiani firmare appelli, scrivere lettere, proporre riforme. Ma sul Nutri-Score – un tema che riguarda milioni di consumatori e il futuro dell’etichettatura alimentare europea – non una parola. Non un comunicato, non un editoriale, non una voce. Un silenzio assordante, inspiegabile, e francamente imbarazzante. Per questo abbiamo inviato una lettera aperta alle società scientifiche italiane per capire i motivi di questo atteggiamento. Ecco qui il testo:

Uno strumento efficace ignorato

Nel 2019, molte delle vostre organizzazioni hanno aderito con convinzione alla raccolta firme promossa da Il Fatto Alimentare per introdurre una tassa del 20% sulle bevande zuccherate, sottoscrivendo un appello inviato all’allora Ministra della Salute Giulia Grillo. Tra le firmatarie figuravano la Società Italiana di Diabetologia (SID), l’Associazione Nazionale Dietisti (ANDID), la Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale (SIPPS), l’European Childhood Obesity Group (ECOG), Slow Medicine, la Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP), l’Associazione Nazionale Specialisti in Scienza dell’Alimentazione (ANSISA), la Società Italiana Obesità (SIO), l’Associazione Medici Diabetologi (AMD) e la Società Italiana Medicina Estetica (SIME). ​Oltre alle società scientifiche hanno aderito 340 professionisti come Walter Ricciardi (ex presidente dell’Istituto Superiore di Sanità), Giuseppe Remuzzi (direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri) e Francesco Branca (allora direttore del Dipartimento di Nutrizione per la Salute e lo Sviluppo dell’OMS).

Sei anni di silenzio imbarazzante

In questi sei anni, a fronte di una questione cruciale per la salute pubblica come l’etichettatura nutrizionale fronte-pacco che sarebbe dovuta essere approvata e diventare obbligatoria in tutta Europa nel 2023, le vostre società scientifiche si sono chiuse in un silenzio incomprensibile. L’etichetta a semaforo Nutri-Score – sostenuta da organismi scientifici come l’EFSA, l’OMS Europa, e il Centro Comune di Ricerca (JRC) della Commissione Europea – considerata uno strumento per aiutare i consumatori a fare scelte più sane, in modo semplice e immediato è stato da voi praticamente ignorato.

È assurdo che nessuna società scientifica italiana – né di nutrizione, né di medicina preventiva – abbia ritenuto opportuno esprimere un parere pubblico su uno strumento adottato in Francia, Germania, Spagna, Belgio, Paesi Bassi, Svizzera e Lussemburgo, e sostenuto in sede europea da una vasta comunità scientifica. Esistono oltre 150 studi e ricerche che esprimono un parere favorevole all’impiego del Nutri-Score, ma la comunità scientifica italiana sembra ignorare del tutto il problema. È paradossale che proprio chi dovrebbe difendere la salute pubblica attraverso la scienza e l’evidenza resti in silenzio.

Critiche infondate su olio e formaggio

Questo accade mentre il dibattito è stato monopolizzato da campagne lobbistiche e slogan di politici che raccontano bugie e fake news senza pudore. Le critiche mosse in Italia al Nutri-Score – come quella che penalizzerebbe l’olio extravergine di oliva o il Parmigiano Reggiano – sono state smentite dai fatti. Oggi l’olio extravergine riceve un’etichetta verde (B), mentre i formaggi stagionati si collocano in fascia arancione, che non equivale certo a un bollino di pericolo. In ogni caso, è evidente che il Nutri-Score non dà un giudizio assoluto sul valore culturale di un alimento, ma aiuta il consumatore a orientarsi tra prodotti della stessa categoria, migliorando la consapevolezza e riducendo il rischio di obesità e malattie croniche.

Ci chiediamo: perché non vi siete espressi? Perché non avete scritto una riga, pubblicato un comunicato, promosso un confronto aperto? Che cosa frena la voce degli scienziati della nutrizione? È forse la prudenza politica? La vicinanza ai decisori istituzionali? Il timore di smentire pubblicamente le posizioni delle lobby agroalimentari? L’unico documento pubblico è quello della SINU di qualche anno fa che promuove sul campo il Nutri-Score, salvo poi consigliare nell’ultimo paragrafo il modello di etichetta fronte pacco italiano NutrInform Battery senza alcun plausibile motivo.

Scienza fra silenzi e piaggeria

Alla luce dei fatti sembra di essere davanti a un grave problema di conflitto tra rigore scientifico e opportunità politica. Perché una società scientifica può scegliere di non esporsi per diplomazia, ma non può abdicare al proprio ruolo quando è in gioco la salute pubblica e la qualità dell’informazione ai cittadini.

Noi crediamo che chi ha scelto la scienza debba rispondere alla scienza, e non alle convenienze di un governo, di un consorzio DOP o di un’associazione industriale. Vi chiediamo con chiarezza: quali sono, secondo voi, le reali controindicazioni scientifiche del Nutri-Score? Perché non siete scesi in campo lasciando spazio a pochissimi nutrizionisti ‘illustri conosciuti’ apertamente collegati al mondo politico e lobbistico. È tempo di uscire dal silenzio. Il vostro ruolo è fondamentale, ma se continuate a non esercitarlo, diventate parte del problema.

Qualcuno dirà che per il momento il progetto Nutri-Score è stato accantonato a livello Europeo, ma questo nulla toglie al silenzio di fronte a un problema che si dibatte da 5 anni.

