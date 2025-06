Prime pesanti condanne per lo scandalo PFAS in Veneto. Giovedì 26 giugno, infatti, la Corte d’Assise di Vicenza ha condannato in primo grado 11 delle 15 persone imputate a condanne che vanno dai 2 anni e 8 mesi a 17 anni, per un totale di 141 anni di carcere complessivi, oltre decine di milioni di euro di risarcimenti alle parti civili, che sono più di 300. A subire le condanne per avvelenamento delle acque, disastro ambientale e bancarotta fraudolenta sono gli ex dirigenti dell’azienda chimica Miteni, riconosciuta come la fonte dell’inquinamento delle acque di un bacino idrico che si estende nelle provincie di Vicenza, Padova e Verona.

Lo scandalo PFAS in Veneto

Il grave caso di inquinamento da PFAS in Veneto è emerso nel 2013, quando una ricerca del CNR e del Ministero dell’Ambiente sui bacini fluviali ha rivelato la presenza di questi composti chimici nelle acque, che, come si è poi scoperto, provenivano dagli scarichi dello stabilimento di Trissino (VI) dell’azienda Miteni, fallita nel 2018, ma che per decenni ha sversato indisturbata i suoi reflui nell’ambiente. Si stima che circa 300mila persone, residenti negli oltre 300 comuni coinvolti, siano state esposte a queste sostanze attraverso l’acqua e la catena alimentare. Le sostanze perfluoroalchiliche sono interferenti endocrini e sono associate a problemi di salute, tra cui cancro, danni al fegato e disfunzioni ormonali.

Secondo Legambiente, si tratta di una una sentenza storica e una grande vittoria per le associazioni, come le Mamme No PFAS, che da anni lottano affinché chi inquina paghi. Tuttavia, resta ancora la questione scottante della bonifica. “Ora si proceda quanto prima alla bonifica del sedime inquinato, – ha dichiarato Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente – che ha provocato e continua a provocare una delle più estese contaminazioni acquifere con cui i cittadini veneti sono costretti a confrontarsi da decenni: dalle acque di falda, rese pericolose ai fini idropotabili ed irrigui in un’area di più di 180 km quadrati, ai corsi d’acqua superficiali che attraversano quei territori (Fratta Gorzone, Bacchiglione, Retrone, Adige) esposti a una persistente presenza di questi forever chemicals, con conseguenze negative per l’ecosistema, la salute e per l’economia produttiva”.

