Sono molte le catene di supermercati che hanno introdotto iniziative dedicate per pensionati. Nella maggior parte dei casi si tratta di sconti (intorno al 10%), spesso limitati a determinati giorni della settimana. In alcuni casi, però, ci sono anche altre agevolazioni sulla spesa dedicate a categorie di consumatori più fragili, come le persone disabili o disoccupate.

Gli sconti per i pensionati

Le opportunità sono riassunte da una nota di Luigi Rubinelli pubblicata sul sito Alimentando, che propone un’interessante panoramica della situazione. Lo sconto del 10% è quello che va per la maggiore. Lo offrono per esempio Carrefour, Coop, Despar, Pam Panorama, Pewex e Unes, anche se con formule leggermente diverse. Unes propone un coupon del sulla spesa agli over 60, utilizzabile come cashback. Lo sconto di Carrefour è destinato agli over 60 titolari di carta fedeltà Payback e si applica il mercoledì, mentre quello di Despar per over 65 vale solo a partire da una spesa minima di 40 € e solo dal lunedì al giovedì. Lo sconto pensionati da Pewex è attivo solo al martedì, mentre da Decò al giovedì. Per quanto riguarda Coop e Pam Panorama, la situazione è un po’ più complicata, perché dipende dai punti vendita.

Le altre agevolazioni

Oltre ai pensionati, c’è chi propone sconti per i disoccupati, come Pewex che offre uno sconto del 10% sulla spesa ogni giovedì a questa categoria di persone.

Alcune catene propongono sconti o agevolazioni sulla consegna a domicilio. È il caso di Conad, che offre la consegna gratuita agli over 70 e alle persone con invalidità minima del 60% (con una spesa minima). Esselunga, invece, riserva agli over 70 spese di consegna ridotte e gratuite ai disabili (previa presentazione del verbale).

Se conoscete altre iniziative dei supermercati dedicate a queste categorie di consumatori, segnalatecele!

