Il salmone affumicato è molto probabilmente la causa di un focolaio di Listeria monocytogenes che interessa diversi Paesi europei, ma soprattutto l’Italia e Germania. La notizia è stata diffusa dall’EFSA e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC).

Tra il 2022 e il 2023 Italia e Germania, insieme ad Austria, Belgio e Paesi Bassi, hanno segnalato per la stessa contaminazione 17 infezioni e due decessi, soprattutto persone anziane. Le avanzate tecniche di tipizzazione molecolare hanno permesso di individuare una variante di Listeria monocytogenes nella maggior parte dei casi. L’analisi dei dati suggerisce un collegamento con due stabilimenti in Lituania che hanno esportato e venduto il salmone affumicato contaminato nella rete al dettaglio di Italia e Germania.

Secondo il rapporto congiunto EFSA-ECDC, l’Italia nel 2023 ha segnalato cinque casi di listeriosi. Di questi, tre avevano consumato salmone affumicato nei 30 giorni precedenti allo sviluppo dei sintomi. Una di queste persone ha sviluppato meningite nel luglio 2023.

Nel 2021 ben 2.400 casi

Secondo gli esperti dell’EFSA e dell’ECDC, per individuare l’origine della contaminazione sono necessarie ulteriori indagini, che consentiranno di adottare misure di controllo e azioni di mitigazione. Seppur rara, la listeriosi è spesso una malattia grave con elevati tassi di ricoveri ospedalieri e decessi. Nel 2017 nell’UE sono stati segnalati circa 2.400 casi. Solitamente si viene colpiti dopo aver consumato cibo contaminato. Nel 2021 la listeriosi è stata la quinta zoonosi più segnalata e ha fatto registrare un aumento del 14% con 2183 casi.

Il batterio Listeria viene reso inoffensivo con la cottura del cibo a temperature superiori a 65°. Può però contaminare gli alimenti in fase di confezionamento. A differenza di molti altri batteri di origine alimentare, tollera gli ambienti salati e può moltiplicarsi anche alle basse temperature del frigorifero (tra +2°C e +4°C). Listeria monocytogenes è presente soprattutto in: pesce affumicato come il salmone, formaggi a pasta molle e carni. I sintomi variano da una sintomatologia lieve simile a quella influenzale con nausea, vomito e diarrea a un quadro più severo che comprende meningite e altre complicanze potenzialmente letali. La malattia colpisce soprattutto gli anziani, le donne in gravidanza, i neonati e le persone con sistema immunitario indebolito.