Nel fine settimana, il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di salame nostrano a marchio I Veneti. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di Salmonella spp. e di Escherichia coli STEC. Il prodotto in questione è venduto in pezzi da 700 grammi, con il numero di lotto 3366 e il termine minimo di conservazione (TMC) 22/03/2027.

L’azienda Sa.Ven Srl ha prodotto il salame nostrano richiamato. Lo stabilimento di produzione si trova in via Trieste 158, a Zanè, in provincia di Vicenza (marchio di identificazione CE IT 1255 M).

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare il salame nostrano con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 133 richiami e ritiri, per un totale di 340 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

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