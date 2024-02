LifeBag in apparenza è un sacchetto di plastica compostabile e biodegradabile come altri. Ma c’è una piccola differenza: permette di raddoppiare la conservazione di frutta e verdura. Sembra incredibile ma è così. I laboratori CSI di Bollate (MI) hanno effettuato le prove sui sacchetti. I tecnici che hanno condotto i test hanno acquistato al supermercato Il Gigante di Senago (MI) alcune cassette di fragole, more e lamponi. Nell’arco di poche ore, hanno riposto la frutta in frigorifero, un lotto conservato all’interno di una vaschetta, un altro nei sacchetti di plastica LifeBag. A distanza di 3, 6, 8, 10 e 17 giorni i tecnici del laboratorio hanno prelevato campioni di frutta e hanno misurato la presenza di muffe e lieviti, oltre a valutare il grado di maturazione e l’aspetto.

I risultati dei test sui sacchetti LifeBag

Il report conclusivo del laboratorio è molto chiaro: “il sacchetto LifeBag è in grado di prolungare la shelf-life di prodotti alimentati freschi conservati in frigorifero. Dalle valutazioni organolettiche si evince che il materiale si mostra efficace nel rallentare l’invecchiamento dei frutti presi in esame, posticipando la comparsa di avvizzimento, rammollimenti, macchie e marciume. In particolare, il test eseguito su fragole e lamponi mostra una differenza non trascurabile tra prodotto conservato in frigo con busta e quello senza busta”. Per le more il risultato è poco significativo, avendo riscontrato un problema in fase di campionamento.