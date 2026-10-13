Il Ministero della Salute ha segnalato due nuovi richiami: si tratta di vitello tonnato Eurospin per la presenza di Listeria monocytogenes e di tramezzini Coop con etichettatura errata e allergene non dichiarato. La catena Normal, invece, ha richiamato archetti con filo interdentale per il rischio di formazione di muffe.

Il richiamo del vitello tonnato Eurospin

Il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo di un lotto di vitello tonnato a marchio Portami Via di Eurospin per la presenza di Listeria monocytogenes. Il prodotto in questione è venduto in vaschette da 180 grammi, con il numero di lotto L260/26 e la data di scadenza 13/10/2026. Nonostante l’avviso sia datato 09/10/2026, il Ministero lo ha pubblicato soltanto nel tardo pomeriggio di ieri, 12/10/2026, alla vigilia della scadenza.

A produrre il vitello tonnato richiamato per Eurospin Italia Spa è stata l’azienda A.M.M.53 Srl. Lo stabilimento di produzione si trova in via Gioberti 36, a Spresiano, in provincia di Treviso (marchio di identificazione IT M2V1X UE).

Il richiamo dei tramezzini Coop

Coop, invece, ha richiamato un lotto di tramezzini a proprio marchio per un errore di etichettatura: nella confezione dei tramezzini al prosciutto cotto sono in realtà presenti i tramezzini ai gamberetti. Di conseguenza in etichetta non è indicata la presenza dell’allergene ‘crostacei’. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 150 grammi, con il numero di lotto A-269-F e la data di scadenza 31/10/2026.

A produrre i tramezzini richiamati per Coop Italia Società Cooperativa è stata l’azienda Riva Alimentari Uniti Srl. Lo stabilimento di produzione si trova in via Gaggio 43, a Nibionno, in provincia di Lecco (marchio di identificazione UE IT D1T8V). Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde di Coop 800 805580.

Il richiamo degli archetti con filo interdentale

Infine Normal ha pubblicato il richiamo di un lotto di archetti con filo interdentale ‘Spicy Season Pumpkin Spice’ e ‘Sippin Pretty Hot Cocoa & Cream’ a marchio Yes Studio perché, a causa della formazione di condensa all’interno della confezione, si possono creare condizioni favorevoli alla crescita di muffe. I prodotti coinvolti sono venduti in confezioni da 40 pezzi, con il numero di lotto BN: 455/05/26 e i codici articolo YS10PSFPN (Spicy Season Pumpkin Spice, EAN 5016610011485) e YS10HCFPN (Sippin Pretty Hot Cocoa & Cream, EAN 5016610011485).

La catena fa sapere che gli archetti richiamati sono stati in vendita fino al 25/09/2026. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Normal all’indirizzo email kundeservice@normal.dk.

Per precauzione, si raccomanda di non consumare i prodotti alimentari e di non utilizzare gli archetti con filo interdentale appartenenti ai lotti sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 209 richiami e ritiri, per un totale di 465 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

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