Si allarga il richiamo delle uova per Salmonella. Il Ministero della Salute ha infatti segnalato il richiamo da parte dell’operatore di un lotto di uova da allevamento a terra vendute con i marchi Fattorie Natura (Coop) e Despar. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo, come anticipato, è la presenza di Salmonella spp sul guscio. I prodotti interessati sono venduti in confezioni da 6 uova, con il numero di lotto H 10813 e la data di scadenza 27/09/2026. Anche Coop e Despar hanno pubblicato i richiami dei rispettivi prodotti.

La Società Agricola Fiorin di Lionello &C SS ha prodotto le uova richiamate per Coop Italia e Despar Italia. Lo stabilimento di produzione si trova in via per Ferrara 24/B, Codigoro, in provincia di Ferrara (codice identificativo IT 03010; autorizzazione CE C3Y0J).

Lo stesso lotto di uova da allevamento a terra a marchio Selex, prodotte sempre dalla Società Agricola Fiorin di Lionello &C, è stato richiamato nella giornata di ieri, 14/09/2026 (leggi qui l’articolo sul richiamo delle uova a marchio Selex).

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare le uova con la data di scadenza e il numero di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 183 richiami e ritiri, per un totale di 428 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

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