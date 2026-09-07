Alla fine della scorsa settimana, il Ministero della Salute ha segnalato i richiami di tre prodotti. Si tratta di una coppa di testa Carrefour per rischio microbiologico, una base per gelato per allergeni e piatti di plastica dalla Turchia per migrazione di sostanze chimiche.

Il richiamo piatti di plastica

Il Ministero, come anticipato, ha diffuso il richiamo di un lotto di piatti fondi in plastica bianca a marchio 4Emme. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è un valore di migrazione totale superiore ai limiti consentiti. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 15 pezzi, con il numero di lotto FO-17.07.26.

L’azienda Zebra Plastik ha prodotto i piatti di plastica richiamati in Turchia, mentre 4Emme Srls, di Somma Lombardo (provincia di Varese) li ha commercializzati.

Il richiamo della coppa di testa Carrefour

Il Ministero della Salute ha pubblicato anche il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di coppa di testa a marchio Il Mercato (Carrefour). La ragione indicata sull’avviso di richiamo è un probabile rischio microbiologico per la presenza di Listeria monocytogenes, rilevata durante analisi in autocontrollo in una concentrazione molto bassa (<10 ufc/g), al di sotto del limite minimo di misurazione dello strumento. Il prodotto in questione è venduto in vaschette da 100 grammi, con il numero di lotto L263323 e il termine minimo di conservazione (TMC) 17/09/2026.

L’azienda Motta Srl ha affettato la coppa di testa richiamata per GS Spa. Lo stabilimento si trova in via Capuana 44, a Barlassina, in provincia di Monza e Brianza (marchio di identificazione IT 679 L CE).

Il richiamo del preparato per gelato

Infine, il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo ad opera del produttore di un lotto di base in polvere per gelato Optima 30 a marchio Elenka. Il motivo indicato, in questo caso, è la presenza, per contaminazione crociata, dell’allergene caseina (proteina del latte) nel prodotto, che non ha in etichetta l’indicazione precauzionale “Può contenere Latte, Uova”. Le confezioni coinvolte sono da 1 kg, con il numero di lotto 240701 e il TMC 07/2028. L’avviso pubblicato dal Ministero non contiene immagini, né indica chiaramente che si tratta di un semilavorato in polvere per gelato.

L’azienda Elenka Spa ha prodotto il preparato per gelato richiamato. Lo stabilimento di produzione si trova in via Partanna Mondello 46, a Palermo.

In via cautelativa, si raccomanda di non consumare o utilizzare i prodotti con i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 179 richiami e ritiri, per un totale di 421 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

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