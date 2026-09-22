Si allarga il richiamo del mais per popcorn biologico per rischio chimico. Il Ministero della Salute ha segnalato infatti il richiamo da parte del produttore di un lotto di mais per popcorn a marchio Probios. Anche in questo caso il motivo indicato è la presenza di alcaloidi tropanici oltre i limiti consentiti. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 400 grammi, con il numero di lotto L60183 con i termini minimi di conservazione (TMC) 27/03/2028 e 18/06/2028.

L’azienda BMS Srl ha prodotto il mais per popcorn richiamato per Healtion Srl Società Benefit. Lo stabilimento di produzione si trova in via Sandro Pertini 103, a Spoleto, in provincia di Perugia.

La stessa azienda ha prodotto anche il mais per popcorn a marchio Fior di Loto richiamato sempre per presenza di concentrazioni di alcaloidi tropanici oltre i limiti (leggi qui l’articolo sul richiamo del prodotto a marchio Fior di Loto).

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare il mais per popcorn con il numero di lotto e i termini minimi di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 188 richiami e ritiri, per un totale di 436 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

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