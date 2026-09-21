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Ciotola di mais per popcorn, con popcorn sullo sfondo
Richiami e ritiri

La catena di negozio biologici NaturaSì e il Ministero della Salute hanno pubblicato il richiamo da parte dell’operatore di un lotto di mais per popcorn bio a marchio Fior di Loto. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di alcaloidi tropanici in concentrazioni superiori ai limiti di legge. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 400 grammi, con il numero di lotto L60183 con i termini minimi di conservazione (TMC) 27/03/2028 e 18/06/2028.

L’azienda BMS Srl ha prodotto il mais per popcorn richiamato per Healtion Srl Società Benefit. Lo stabilimento di produzione si trova in via Sandro Pertini 103, a Spoleto, in provincia di Perugia.

Mais per popcorn bio Fior di Loto richiamo 18.09.2026
Il mais per popcorn biologico richiamato per la presenza di alcaloidi tropanici oltre i limiti

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare il mais per popcorn con il numero di lotto e i termini minimi di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 188 richiami e ritiri, per un totale di 435 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata. Foto: Depositphotos (copertina), NaturaSì

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