La catena Migross e il suo fornitore hanno richiamato tre lotti di speck e brie a marchio Re di Sapori. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di Listeria monocytogenes nel brie. Il prodotto in questione è venduto in vassoi da 90 grammi, appartenenti ai lotti F262260011 con il termine minimo di conservazione (TMC) 03/10/2026, F262190146 con il TMC 26/09/2026, e F262190143 con il TMC 26/09/2026.

Il Prosciuttificio San Michele ha confezionato per Migross Spa i vassoi di speck e brie richiamati nello stabilimento di via C. Sarti 30, a Traversetolo, in provincia di Parma (marchio di identificazione IT N5U7E CE). Il brie che ha fatto scattare il provvedimento è stato fornito da Bayerland e prodotto da Sasu Paturages Comtois.

In via cautelativa, si raccomanda di non consumare le confezioni da speck e brie con i numeri di lotto e i termini minimi di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 183 richiami e ritiri, per un totale di 425 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

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