Il Ministero della Salute e i supermercati Tigros hanno segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di cinque lotti di trippa al sugo a marchio Simmenthal. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la possibile cross-contaminazione da allergeni soia e senape non dichiarata sull’etichetta. Il prodotto in questione è venduto in scatole da 420 grammi, con i numeri di lotto K104 e K105, e il termine minimo di conservazione (TMC) 30/04/2029, e con i numeri di lotto K155, K175 e K176, e il TMC 30/06/2026 (aggiornamento del 03/06/2026).

L’azienda Bolton Food Spa ha prodotto la trippa al sugo richiamata. Lo stabilimento di produzione si trova in via Matteotti 2, ad Aprilia, in provincia di Latina (marchio di identificazione IT 14 L UE).

A scopo precauzionale, si raccomanda alle persone allergiche alla soia e alla senape di non consumare la trippa al sugo Simmenthal con i numeri di lotto e i termini minimi di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto. Il prodotto è sicuro per le persone che non sono allergiche a soia e senape.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 175 richiami e ritiri, per un totale di 417 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata. Foto: iStock (copertina), Ministero della Salute