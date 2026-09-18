I supermercati Esselunga e il Ministero della Salute hanno segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di brie Tour de Marze. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di Listeria monocytogenes. Il prodotto interessato è venduto in forme intere da 3 kg circa, con il numero di lotto BPBY2 e la data di scadenza 24/09/2026.

L’azienda SASU Pâturages Comtois ha prodotto il brie richiamato. Lo stabilimento di produzione si trova in rue de la Fromagerie, ad Aboncourt-Gesincourt, in Francia (marchio di identificazione FR 70.002.001 CE).

In precedenza, l’azienda Bayernland Srl aveva richiamato un altro lotto di brie fornito da SASU Pâturages Comtois, sempre per la presenza di Listeria monocytogenes (leggi qui l’articolo sul richiamo del brie). Il provvedimento aveva innescato anche il richiamo di tre lotti di speck e brie affettati in vassoio a marchio Re di Sapori di Migross (leggi qui l’articolo sul richiamo di Migross).

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare il brie con la data di scadenza e il numero di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto per la sostituzione o il rimborso.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 187 richiami e ritiri, per un totale di 434 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

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