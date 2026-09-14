Nel fine settimana, sono stati segnalati i richiami di un formaggio di pecora e di lotto di uova da allevamento a terra Selex per rischio microbiologico. Il Ministero della Salute ha anche diffuso un avviso di sicurezza relativo a un integratore alimentare a base di caffè, in seguito alla segnalazione di un ricovero in Ungheria.

Il richiamo delle uova Selex

I supermercati Famila hanno pubblicato il richiamo di un lotto di uova medie da allevamento a terra (categoria A) a marchio Selex. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di Salmonella spp. sul guscio. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 6 uova, con il numero di lotto H 10813 e la data di scadenza 27/09/2026.

La Società Agricola Fiorin di Lionello &C SS ha prodotto le uova richiamate per Selex SpA. Lo stabilimento di produzione si trova in via per Ferrara 24/B, Codigoro, in provincia di Ferrara (codice identificativo IT 03010; autorizzazione CE C3Y0J).

Il richiamo del formaggio di pecora

Il Ministero della Salute, invece, ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di formaggio di pecora Canestro a marchio Il Fienile di Di Cecca Luigi Srl. La ragione indicata, in questo caso, è la sospetta presenza di Listeria moncytogenes. Il prodotto in questione è venduto a peso, e appartiene al lotto numero 432 con la data di scadenza 17/12/2026.

L’azienda Di Cecca Luigi Srl ha prodotto il formaggio di pecora richiamato. Lo stabilimento di produzione si trova in contrada Serra Ferrara 2, a Calitri, in provincia di Avellino (marchio di identificazione UE IT F7V54).

L’allerta per l’integratore a base di caffè

Il Ministero della Salute ha pubblicato anche un avviso di sicurezza relativo all’integratore alimentare Coffee 2.0 a base di caffè, funghi – Lion’s Mane, Cordyceps, Reishi, Shiitake, Maitake – adattogeni e collagene, venduto con il marchio Tasty Dose. Le autorità ungheresi hanno segnalato il prodotto attraverso il sistema di allerta RASFF (notifica 2026.7839), in seguito al ricovero di una persona colpita da vomito e diarrea dopo il consumo dell’integratore. L’allerta riguarda il lotto BI0720602 con il termine minimo di conservazione (TMC) 02/07/2028.

Il prodotto è acquistabile online sul sito di Tasty Dose, dell’azienda Kaching d.o.o. con sede a Lubiana, in Slovenia.

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare i prodotti con i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 182 richiami e ritiri, per un totale di 424 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche. © Riproduzione riservata. Foto: AdobeStock (copertina), Famila, Ministero della Salute