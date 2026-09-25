Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di hamburger di bufalo a marchio Gran Selezione Ambrosini. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di Salmonella spp. Il prodotto in questione è venduto in confezioni skin da 170 grammi, con il numero di lotto 7726019083 e la data di scadenza 27/09/2026, 28/09/2026 e 29/09/2026.

L’azienda Ambrosini Carni Srl ha prodotto gli hamburger di bufalo richiamati. Lo stabilimento di produzione si trova in via San Domenico 62/64, a Brusaporto, in provincia di Bergamo (marchio di identificazione IT 2874S UE).

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare gli hamburger di bufalo con le date di scadenza e il numero di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 194 richiami e ritiri, per un totale di 442 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata. Foto: Fotolia (copertina), Ministero della Salute