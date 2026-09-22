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Un salame al tartufo su un piatto, accanto a tartufi neri (Tuber aestivum)
Richiami e ritiri

Il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo da parte del produttore di un lotto di salame stagionato al tartufo del Salumificio F.lli Costantini. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di Listeria monocytogenes. Il prodotto in questione è venduto in pezzi interi da 300 grammi circa, con il numero di lotto 20260729 e il termine minimo di conservazione (TMC) 02/2027.

Il Salumificio F.lli Costantini Srl ha prodotto il salame stagionato al tartufo richiamato. Lo stabilimento di produzione si trova in via Montrone 17, nella frazione di Villa Bizzarri, a Torano Nuovo, in provincia di Teramo (marchio di identificazione UE IT 1107 M).

Salame stagionato al tartufo Salumificio F.lli Costantini richiamo 22.09.2026
Il salame stagionato al tartufo richiamato per presenza di Listeria monocytogenes

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare il salame stagionato al tartufo con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 189 richiami e ritiri, per un totale di 437 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata. Foto: Depositphotos (copertina), Ministero della Salute

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