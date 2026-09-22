Il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo da parte del produttore di un lotto di salame stagionato al tartufo del Salumificio F.lli Costantini. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di Listeria monocytogenes. Il prodotto in questione è venduto in pezzi interi da 300 grammi circa, con il numero di lotto 20260729 e il termine minimo di conservazione (TMC) 02/2027.

Il Salumificio F.lli Costantini Srl ha prodotto il salame stagionato al tartufo richiamato. Lo stabilimento di produzione si trova in via Montrone 17, nella frazione di Villa Bizzarri, a Torano Nuovo, in provincia di Teramo (marchio di identificazione UE IT 1107 M).

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare il salame stagionato al tartufo con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 189 richiami e ritiri, per un totale di 437 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata. Foto: Depositphotos (copertina), Ministero della Salute