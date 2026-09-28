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Quattro hamburger di bovino crudi impilati e divisi da fogli di carta forno, circondati da sale, pepe e rosmarino
Richiami e ritiri

Nel fine settimana, il Ministero della Salute ha segnalato i richiami di diversi prodotti: si tratta di un lotto di hamburger di scottona per rischio microbiologico, e di calamari patagonici e uova fresche per rischio chimico.

Il richiamo degli hamburger di scottona

Il Ministero della Salute e i supermercati Mercatò hanno pubblicato il richiamo da parte del produttore di un lotto di hamburger di scottona a marchio Gran Selezione Ambrosini. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di Salmonella spp. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 200 grammi (2×100 grammi) con il numero di lotto 7726018994 e le date di scadenza 30/09/2026, 02/10/2026 e 03/10/2026.

Hamburger di scottona Gran Selezione Ambrosini richiamo 25.09.2026

L’azienda Ambrosini Carni Srl ha prodotto gli hamburger di scottona richiamati. Lo stabilimento di produzione si trova in via San Domenico 62/64, a Brusaporto, in provincia di Bergamo (marchio di identificazione IT 2874S UE).

Ambrosini Carni ha richiamato anche un lotto di hamburger di bufalo della linea Gran Selezione, sempre per la presenza di Salmonella spp (leggi qui l’articolo sul richiamo dell’hamburger di bufalo).

Spiedino calamaro patagonico e gambero argentino - calamaro patagonico butterfly decongelato Maxi Fish richiamo 25.09.2026

Il richiamo dei calamari patagonici

Il Ministero ha diffuso anche il richiamo da parte dell’operatore di alcuni prodotti a base di calamari patagonici (Doryteuthis gahi), congelati e decongelati, prodotti da Maxi Fish Srl. La ragione indicata, in questo caso, è la presenza di cadmio oltre i limiti di legge. I prodotti interessati sono i seguenti:

Calamaro patagonico pulito aperto Maxi Fish richiamo 25.09.2026

L’azienda Maxi Fish Srl ha prodotto i calamari patagonici congelati richiamati. Lo stabilimento di produzione si trova in via Gian Lorenzo Bernini 2, a Morrovalle, in provincia di Macerata (marchio di identificazione ITP4V38 CE). Invece, Urbis Food Srl li ha commercializzati.

Il richiamo delle uova

Infine, il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di tre lotti di uova speciali pasta gialla a marchio Avicola Alberti Tamara. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo, anche in questo caso è per rischio chimico, ma la non conformità non è specificata. Il prodotto coinvolto è venduto in confezioni da 6 uova, con le date di scadenza 07/10/2026, 08/10/2026 e 09/10/2026, corrispondenti a i numeri di lotto.

Uova speciali pasta gialla Avicola Alberti Tamara richiamo 26.09.2026

L’Azienda Agricola Alberti Tamara di Mariani Wilson ha prodotto le uova richiamate. Lo stabilimento di produzione si trova in via Giarola 2, a Ventasso, in provincia di Reggio Emilia (marchio di identificazione C.I. IT 035 027).

A scopo precauzionale, si raccomanda quindi di non consumare i prodotti con i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 196 richiami e ritiri, per un totale di 448 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata. Foto: Depositphotos (copertina), Ministero della Salute

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