Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte dell’operatore di un lotto di tranci di pesce spada surgelati a marchio Mobilpesca Surgelati. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è il superamento dei limiti di legge per il mercurio. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 450 grammi (peso netto senza glassatura), con il numero di lotto V15290, il termine minimo di conservazione (TMC) 31/01/2028 e la data di congelamento 18/03/2025.

L’azienda Mobilpesca Surgelati Srl ha prodotto i tranci di pesce spada surgelati richiamati. Lo stabilimento di produzione si trova in via della Sibolla 45, ad Altopascio, in provincia di Lucca (marchio di identificazione IT B4U1U UE).

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare i tranci di pesce spada con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 176 richiami e ritiri, per un totale di 418 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

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