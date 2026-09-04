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Trancio di pesce spada su carta; concept: mercurio
Richiami e ritiri

Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte dell’operatore di un lotto di tranci di pesce spada surgelati a marchio Mobilpesca Surgelati. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è il superamento dei limiti di legge per il mercurio. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 450 grammi (peso netto senza glassatura), con il numero di lotto V15290, il termine minimo di conservazione (TMC) 31/01/2028 e la data di congelamento 18/03/2025.

L’azienda Mobilpesca Surgelati Srl ha prodotto i tranci di pesce spada surgelati richiamati. Lo stabilimento di produzione si trova in via della Sibolla 45, ad Altopascio, in provincia di Lucca (marchio di identificazione IT B4U1U UE).

Tranci di pesce spada Mobilpesca Surgelati richiamo 03.09.2026

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare i tranci di pesce spada con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 176 richiami e ritiri, per un totale di 418 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata. Foto: Depositphotos (copertina), Ministero della Salute

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