Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte dell’operatore di un lotto di tranci di tonno pinna gialla marinato a marchio Sea Master. La ragione indicata sull’avviso di richiamo è la presenza di valori di istamina superiori ai limiti di legge, rilevati nel corso di analisi post vendita. Il prodotto in questione è venduto sfuso tramite banco pescheria (senza marchio) in confezioni sottovuoto dai 2 ai 3 kg, con il numero di lotto 20261018625 e la data di scadenza 27/03/2026.

L’azienda Mar Grande Srl ha prodotto il tonno marinato per Sea Master Srl. Lo stabilimento di produzione si trova in via Carapelle 3, a Pulsano, in provincia di Taranto (marchio di identificazione UE ITU2K3S).

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare il tonno con la data di scadenza e il numero di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamati possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 59 richiami, per un totale di 150 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

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