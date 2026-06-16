Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte dell’operatore di un lotto di tentacoli di polpo oceanico tagliati scottati e congelati a marchio Platinium Premium. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la possibile presenza di corpi estranei metallici. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 400 grammi, con il numero di lotto INDON/25/227 (sull’etichetta, però, è indicato solo il numero 227) e il termine minimo di conservazione (TMC) 01/10/2028. Nonostante il provvedimento sia datato 04/06/2026, il Ministero della Salute lo ha pubblicato solo nel pomeriggio del 15/06/2026, con 10 giorni di ritardo.

L’azienda PT Seafood Sumatera Perkasa ha prodotto i tentacoli di polpo richiamati per Alice Srl. Lo stabilimento di produzione si trova in via Titi Pahlawan 38, villaggio di Rengas Pulau, città di Medan, provincia di Sumatra Settentrionale, in Indonesia (marchio di identificazione INDONESIA 577.02.B).

In via cautelativa, si raccomanda di non consumare il tentacoli di polpo con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 116 richiami e ritiri, per un totale di 254 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

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