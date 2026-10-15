Le farmacie online Amicafarmacia e Farmaè hanno diffuso il richiamo precauzionale dello sciroppo Erytuss Mux, integratore alimentare per le vie respiratorie a base di miele, propoli e bava di lumaca, in seguito alla segnalazione di un potenziale rigonfiamento del flacone, che potrebbe compromettere l’integrità del prodotto. L’integratore in questione è venduto in flaconi da 150 mL con il numero di lotto 220126 e il termine minimo di conservazione (TMC) 31/01/2029 (codice Minsan 930375757).

A produrre l’integratore alimentare in sciroppo è stata l’azienda Tafarm Srl. La sede si trova in via Torino 10, a Grottaglie, in provincia di Taranto.

L’azienda precisa di aver adottato il provvedimento in via cautelativa, in attesa delle opportune verifiche sul lotto. Si raccomanda quindi di non utilizzare l’integratore alimentare con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto per la sostituzione o il rimborso.

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