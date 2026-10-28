Il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo di un lotto di salsiccia Napoli dolce a marchio Bottega del Gusto per la presenza di Escherichia coli produttore di Shiga-tossina (STEC). A scopo precauzionale, è stato richiamato anche lo stesso lotto di salsiccia piccante a marchio Salumeria del Corso. I prodotti interessanti sono venduti in confezioni sottovuoto da 320 grammi, con il numero di lotto 26383 e i termini minimi di conservazione (TMC) 07/12/2026 e 08/12/2026 per le salsicce dolci, e 13/12/2026, 20/12/2026 e 21/12/2026 per quelle piccanti.

A produrre le salsicce richiamate è l’azienda Carni Celin Srl. Lo stabilimento di produzione si trova in via Stazione 119/I, a Mirano, nella città metropolitana di Venezia (marchio di identificazione IT UE 2361 P).

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare le salsicce con il numero di lotto e i termini minimi di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 231 richiami e ritiri, per un totale di 513 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

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