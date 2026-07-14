MENU
Scatola di legno con salami interi
Richiami e ritiri

Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di salame Antico Spigaroli senza nitrati e di salame Cresponetto a marchio Antica Corte Pallavicina Fratelli Spigaroli. Il motivo indicato sugli avvisi di richiamo è una non conformità per rischio microbiologico non specificata. I salami in questione sono venduti in pezzi interi a peso variabile con il numero di lotto 280426A. Non è indicato un termine minimo di conservazione.

L’azienda Terre Verdi Srl ha prodotto i salami richiamati. Lo stabilimento di produzione si trova in via Sbrisi 3, a Polesine Parmense, in provincia di Parma (marchio di identificazione IT 1819 L CE).

Salami Antico Spigaroli - Cresponetto Antica Corte Pallavicina Fratelli Spigaroli richiamo 13.07.2026
Il Salame Antico Spigaroli (a sinistra) e il salame Cresponetto richiamati per una non conformità microbiologica non specificata

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare i salami con il numero di lotto sopra indicato. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 134 richiami e ritiri, per un totale di 342 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata. Foto: Depositphotos (copertina), Ministero della Salute

Iscriviti servizio alert 03.2026Iscriviti servizio alert email 03.2026Iscriviti servizio alert Telegram 03.2026Iscriviti servizio alert Instagram Broadcast 03.2026

5 2 voti
Vota
Iscriviti
Notificami
guest

2 Commenti
Feedbacks
Vedi tutti i commenti
Il Perbenista
Il Perbenista
14 Luglio 2026 12:26

Sia chiaro che non è una critica a chi ha redatto l’articolo, ma vorrei capire perché quando si parla di formaggi quasi sempre si parla di STEC ma quando si tratta di altri prodotti c’è un vago… “rischio microbiologico”. Quando è fatto assodato e statisticamente probante che lo STEC viene rinvenuto su molte matrici, e i formaggi non sono quelli percentualmente più significativi.

0
Rispondi
Giulia Crepaldi
Giulia Crepaldi
Author
Reply to  Il Perbenista
14 Luglio 2026 12:41

Il criterio è sempre lo stesso: riportiamo quanto indicato nell’avviso di richiamo. Se viene specificato il microrganismo (ad esempio Salmonella, STEC o Listeria monocytogenes), lo scriviamo. Se invece il richiamo parla genericamente di “rischio microbiologico”, non possiamo aggiungere informazioni che non sono presenti nell’avviso. Proprio ieri, ad esempio, abbiamo pubblicato il richiamo di un salame per Salmonella e STEC, contemopraneamente.

Purtroppo gli avvisi non vengono compilati tutti con lo stesso livello di dettaglio. Alcuni operatori sono molto precisi, altri molto meno. A nostro avviso c’è ancora poca formazione su come compilare correttamente questi avvisi e, in alcuni casi, la scelta di usare formule generiche può anche contribuire a ridimensionare la percezione del rischio da parte dei consumatori. Il Ministero della Salute, dal canto suo, dovrebbe vigilare di più sulla qualità e sull’uniformità delle informazioni pubblicate.

1
Rispondi
2
0
Ci piacerebbe sapere che ne pensi, lascia un commento.x