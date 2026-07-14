Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di salame Antico Spigaroli senza nitrati e di salame Cresponetto a marchio Antica Corte Pallavicina Fratelli Spigaroli. Il motivo indicato sugli avvisi di richiamo è una non conformità per rischio microbiologico non specificata. I salami in questione sono venduti in pezzi interi a peso variabile con il numero di lotto 280426A. Non è indicato un termine minimo di conservazione.

L’azienda Terre Verdi Srl ha prodotto i salami richiamati. Lo stabilimento di produzione si trova in via Sbrisi 3, a Polesine Parmense, in provincia di Parma (marchio di identificazione IT 1819 L CE).

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare i salami con il numero di lotto sopra indicato. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 134 richiami e ritiri, per un totale di 342 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

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