Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di salame ‘pepperino’ a marchio Salumi Benvenuti. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la rilevazione di Salmonella nel prodotto. Il salume interessato è venduto in pezzi interi di peso variabile con il numero di lotto 2602233 e le date di scadenza 29/08/2026, 08/09/2026, 09/09/2026, 10/09/2026, 13/09/2026, 14/09/2026, 15/09/2026, 16/09/2026, 17/09/2026, e 20/09/2026.

L’azienda Salumi Benvenuti Srl ha prodotto il salame pepperino richiamato. Lo stabilimento di produzione si trova in Via SS. Annunziata 1225/C, a Lucca (marchio di identificazione IT 1184 LP).

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda quindi di non consumare il salame pepperino con il numero di lotto e le date di scadenza sopra indicate. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 129 richiami e ritiri, per un totale di 333 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

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