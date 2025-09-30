Il Ministero della Salute ha diffuso due nuovi richiami per rischio microbiologico: si tratta di alcuni lotti di salame morbido senza glutine e un lotto di uova.

Il richiamo del salame

Il Ministero ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di altri tre lotti di salame ‘Il Morbido’ senza glutine a marchio Salumificio di Genga. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo non è molto chiaro, ma fa riferimento a un precedente provvedimento, deciso per la necessità di effettuare “approfondimenti relativi al rischio microbiologico” (leggi qui l’articolo sul primo richiamo del salame morbido). Il prodotto in questione è venduto in tranci da 350 grammi circa confezionati sottovuoto, con i numeri di lotto 31, 32 e 33, con i termini minimi di conservazione (TMC) a partire dal 19/12/2025 per il lotto 31. Gli altri TMC non sono leggibili sul modello di richiamo pubblicato dal Ministero.

Il Salumificio di Genga ha prodotto il salame richiamato. Lo stabilimento di produzione si trova in via Meleto 19/B, a Genga, in provincia di Ancona. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’azienda all’indirizzo email qualita@salumificiodigenga.it

Il richiamo delle uova

Il Ministero della Salute, inoltre, ha diffuso il richiamo da parte del produttore di un lotto di uova fresche ‘Le Coccoline’ a marchio La Montanari. La ragione indicata è la presenza di Salmonella enteritidis. Il prodotto coinvolto è venduto in cartoni da 4-6 uova, con il numero di lotto 35 e la data di scadenza 22/10/2025.

L’azienda Carboni Simona ha prodotto le uova richiamate. Lo stabilimento di confezionamento si trova in via Monte Bianco 8/10 a Peglio, in provincia di Pesaro-Urbino (marchio di identificazione IT Q3T7G UE).

In via cautelativa, si raccomanda di non consumare i prodotti con i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2025 Il Fatto Alimentare ha segnalato 191 richiami, per un totale di 455 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

