La catena Penny Market ha diffuso il richiamo di un lotto di salame emiliano filzetta a marchio CLAI per un potenziale rischio di contaminazione microbiologica. Il prodotto in questione è venduto in pezzi interi da 550 grammi con il numero di lotto 26794838 e il termine minimo di conservazione (TMC) 12/01/2027.

A produrre il salame richiamato è stata l’azienda CLAI Sca. Lo stabilimento di produzione si trova in via Gambellara 62/a, Sasso Morelli, Imola, nella città metropolitana di Bologna (marchio di identificazione UE IT 370 L).

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare il prodotto con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del salame richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto. Penny Market fa sapere che il richiamo riguarda le regioni Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Veneto e le province autonome di Trento e Bolzano.

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