MENU
salame noci pepe rosmarino budello naturale
Richiami e ritiri

La catena Penny Market ha diffuso il richiamo di un lotto di salame emiliano filzetta a marchio CLAI per un potenziale rischio di contaminazione microbiologica. Il prodotto in questione è venduto in pezzi interi da 550 grammi con il numero di lotto 26794838 e il termine minimo di conservazione (TMC) 12/01/2027.

A produrre il salame richiamato è stata l’azienda CLAI Sca. Lo stabilimento di produzione si trova in via Gambellara 62/a, Sasso Morelli, Imola, nella città metropolitana di Bologna (marchio di identificazione UE IT 370 L).

Salame emiliano filzetta CLAI richiamo 21.10.2026

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare il prodotto con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del salame richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto. Penny Market fa sapere che il richiamo riguarda le regioni Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Veneto e le province autonome di Trento e Bolzano.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 220 richiami e ritiri, per un totale di 482 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata. Foto: Depositphotos (copertina), Penny Market

Iscriviti servizio alert 03.2026Iscriviti servizio alert email 03.2026Iscriviti servizio alert Telegram 03.2026Iscriviti servizio alert Instagram Broadcast 03.2026

5 2 voti
Vota
Iscriviti
Notificami
guest

0 Commenti
Feedbacks
Vedi tutti i commenti
0
Ci piacerebbe sapere che ne pensi, lascia un commento.x