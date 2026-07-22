Il Ministero della Salute e le catene di supermercati hanno segnalato tre nuovi richiami, tutti per la presenza di pesticidi: si tratta di riso Carnaroli con tetrametrina, riso Roma integrale con clorpirifos e kit per pasta e fagioli per possibile presenza di glifosato nei fagioli secchi.

Il richiamo del riso Carnaroli

Il Ministero della Salute ha pubblicato il richiamo da parte del produttore di un lotto di riso Carnaroli a marchio Tenca Colombo & C. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo, come anticipato, è la presenza dell’insetticida tetrametrina oltre i limiti di legge. Il prodotto in questione è venduto in sacchetti da 1 kg, con il numero di lotto 13022036 e il termine minimo di conservazione (TMC) 31/03/2027.

L’azienda Riseria di Morano snc ha prodotto il riso Carnaroli richiamato per Tenca Colombo & C Srl. Lo stabilimento di produzione si trova in viale Stazione 3, a Morano sul Po, in provincia di Alessandria.

Il richiamo del riso Roma integrale

I supermercati Il Gigante, invece, hanno diffuso il richiamo da parte del produttore di un lotto di riso Roma integrale a marchio Riso Vignola. La ragione indicata, in questo caso, è la presenza dell’insetticida organofosfato clorpirifos in quantità pari a 0,037 mg/kg ± 0,018 mg/kg, oltre il limite previsto per il riso di 0,01 mg/kg. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 1 kg con il numero di lotto 24102025 e il TMC 24/10/2027.

L’azienda Riseria Vignola Giovanni Spa ha prodotto il riso Roma integrale richiamato. Lo stabilimento di produzione si trova in Corso Dante 24, a Balzola, in provincia di Alessandria.

Il richiamo del kit per pasta e fagioli

Decò, infine, ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di fagioli borlotti secchi a marchio La Fabbrica dei Legumi contenuto all’interno di un kit per pasta e fagioli a marchio La Fabbrica della Pasta di Gragnano. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la possibile presenza dell’erbicida glifosato nei fagioli borlotti secchi. I legumi coinvolti sono venduti in confezioni da 400 grammi, con il numero di lotto 248G e il TMC 15/03/2027.

L’azienda Ellebi Sas ha prodotto i fagioli secchi richiamati per La Fabbrica della Pasta di Gragnano Srl. Lo stabilimento di produzione si trova in via Tommaso Vitale 79, a San Paolo Belsito, nella città metropolitana di Napoli.

A scopo precauzionale, si raccomanda quindi di non consumare i prodotti con i numeri di lotto e i termini minimi di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 143 richiami e ritiri, per un totale di 365 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata. Foto: Depositphotos (copertina), Ministero della Salute, Il Gigante, Decò