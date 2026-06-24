Carrefour e il suo fornitore, a scopo precauzionale, hanno richiamato un lotto di ragù con carne di cinghiale a marchio Terre d’Italia, dopo la segnalazione del rinvenimento di un corpo estraneo, un frammento di vetro, da parte di un consumatore. Il prodotto in questione è venduto in vasetti da 200 grammi, con il termine minimo di conservazione 23/12/2027, corrispondente al numero di lotto.

L’azienda Triglia Srl ha prodotto il ragù con carne di cinghiale per GS Spa. Lo stabilimento di produzione si trova in via Salcetti 39, a Nodica di Vecchiano, in provincia di Pisa (marchio di identificazione IT 9 1575L CE).

In via cautelativa, Carrefour raccomanda di non consumare il ragù con carne di cinghiale con il termine minimo di conservazione sopra indicato. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono quindi restituirlo al punto vendita d’acquisto. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde Carrefour 800 650 650.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 120 richiami e ritiri, per un totale di 258 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

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