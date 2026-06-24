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Ragu alla bolognese in una padella con cucchiaio di legno
Richiami e ritiri

Carrefour e il suo fornitore, a scopo precauzionale, hanno richiamato un lotto di ragù con carne di cinghiale a marchio Terre d’Italia, dopo la segnalazione del rinvenimento di un corpo estraneo, un frammento di vetro, da parte di un consumatore. Il prodotto in questione è venduto in vasetti da 200 grammi, con il termine minimo di conservazione 23/12/2027, corrispondente al numero di lotto.

L’azienda Triglia Srl ha prodotto il ragù con carne di cinghiale per GS Spa. Lo stabilimento di produzione si trova in via Salcetti 39, a Nodica di Vecchiano, in provincia di Pisa (marchio di identificazione IT 9 1575L CE).

Ragù con carne di cinghiale Terre d'Italia Carrefour richiamo 24.06.2026

In via cautelativa, Carrefour raccomanda di non consumare il ragù con carne di cinghiale con il termine minimo di conservazione sopra indicato. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono quindi restituirlo al punto vendita d’acquisto. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde Carrefour 800 650 650.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 120 richiami e ritiri, per un totale di 258 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata. Foto: Depositphotos (copertina), Carrefour

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