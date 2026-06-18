Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di polenta a grana fine fioretto macinata a pietra a marchio Mulino Marello. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è una non conformità per la presenza di aflatossine oltre i limiti. Il prodotto è venduto in confezioni da 750 grammi, con il numero di lotto PF02126 e il termine minimo di conservazione (TMC) 30/04/2027.

L’Azienda Agricola Marello di Marello Guido ha prodotto la polenta tipo fioretto richiamata. Lo stabilimento di produzione si trova in via Pontestura 80, a Camino, in provincia di Alessandria.

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare la polenta a grana fine con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 117 richiami e ritiri, per un totale di 255 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

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