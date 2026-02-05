MENU
Richiami e ritiri

Si allarga il richiamo del miglio decorticato NaturaSì. La catena, infatti, ha richiamato altri lotti e formati di miglio decorticato biologico a proprio marchio. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è sempre la presenza di alcaloidi tropanici oltre i limiti previsti dal Regolamento UE 915/2023. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 500 grammi, appartenenti ai lotti 533551761 con il termine minimo di conservazione (TMC) 25/12/2026, e 533451741 con il TMC 23/12/2026, e in confezioni da 1 kg, appartenenti ai lotti 533551714 con il TMC 20/12/2026, 533551724 con il TMC 21/12/2026, e 533551744 con il TMC 23/12/2026.

L’azienda B.F. Agro-Industriale Srl ha prodotto il miglio decorticato bio per EcorNaturaSì SpA. Lo stabilimento di produzione si trova in via delle Bonifiche Ferraresi 13/G, a Jolanda di Savoia, in provincia di Ferrara.

Miglio decorticato NaturaSì richiamo 27.01.2026

Come accennato, NaturaSì aveva già richiamato un lotto di miglio decorticato in confezioni da 500 grammi per la presenza di alcaloidi tropanici (tutti i dettagli in questo articolo). Si tratta di sostanze naturali di origine vegetale, presenti soprattutto in piante della famiglia delle Solanacee, che hanno effetti sul sistema nervoso: a basse dosi possono essere usati come farmaci, ma a dosi più alte causano sintomi come secchezza delle mucose, tachicardia, allucinazioni e confusione.

A scopo precauzionale, NaturaSì raccomanda di non consumare il miglio decorticato biologico con i numeri di lotto e i termini minimi di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto della catena, dove sarà sostituito o rimborsato.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 18 richiami, per un totale di 58 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

