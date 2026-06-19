Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo di un lotto latterini surgelati dalla Turchia per presenza di PFAS oltre i limiti, mentre i supermercati Prix hanno diffuso quello di un lotto di surimi a marchio Panapesca per presenza di un additivo non dichiarato.

Il richiamo del surimi Panapesca

La catena Prix ha pubblicato il richiamo da parte del produttore di un lotto di surimi surgelato a marchio Panapesca. Il motivo in dicato sull’avviso di richiamo è la presenza di polifosfati non dichiarati in etichetta e in quantità superiori al limite consentito. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 250 grammi, con il numero di lotto 16/07/2024 (corrispondente alla data di produzione), e il termine minimo di conservazione (TMC) 16/07/2026.

Panapesca Spa ha prodotto il surimi richiamato. La sede dell’azienda è in via Mazzini 31, a Massa e Cozzile, in provincia di Pistoia.

Il richiamo dei latterini per PFAS

Il Ministero della Salute invece ha segnalato il richiamo da parte dell’operatore di un lotto di letterini interi surgelati a marchio Finofish. La ragione in questo caso è la presenza di concentrazioni di PFOS e somma di PFOS, PFOA, PFNA e PFHxS superiori ai limiti di legge. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 1 kg, con il numero di lotto 250425 e il TMC 25/04/2027.

L’azienda Enlem Soguk Hava Depolama Lojistik ve Gıda Sanayi A.Ş. ha prodotto i latterini surgelati per Vasilis Savramis & Co LTD Frozen Sea Foods. Lo stabilimento di produzione si trova in Balaban Mahallesi, via Aslanagğzı, Blocco A, n.43, a Silivri, Istanbul, in Turchia (marchio di identificazione TR 34 – 1548).

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare i prodotti ittici surgelati con i numeri di lotto e i termini minimi di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 119 richiami e ritiri, per un totale di 257 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

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