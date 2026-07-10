Il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo da parte del produttore di alcuni lotti di insalata di riso venduta con i marchi Il Ceppo, I Freschissimi (venduto da Alì e Aliper) e I Prontissimi. In questo caso, il motivo indicato sugli avvisi di richiamo è la presenza di Listeria monocytogenes in uno dei lotti segnalati. Gli altri lotti, invece, sono stati richiamati a scopo precauzionale. I prodotti coinvolti sono i seguenti:

Insalata di riso Il Ceppo, venduta in confezioni da 1 kg con il numero di lotto 261736058 e la data di scadenza 27/07/2026, e in vaschette da 250 grammi, con il numero di lotto 261735015 e le date di scadenze 23/07/2026 e 24/07/2026;

Insalata di riso con tonno I Freschissimi, venduta in vaschette da 250 grammi, con il numero di lotto 261735016 e la data di scadenza 23/07/2026;

Insalata di riso I Prontissimi, venduta anche in questo caso in vaschette da 250 grammi, con il numero di lotto 261735015 e la data di scadenza 23/07/2026.

L’azienda Ifex Group Srl ha prodotto tutte le insalate di riso richiamate nello stabilimento di via del Lavoro 8/10, a Monticello Conte Otto, in provincia di Vicenza (marchio di identificazione IT 9 114 L UE).

A scopo precauzionale, si raccomanda quindi di non consumare l’insalata di riso con i marchi, i numeri di lotto e le date di scadenza sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono dunque restituirli al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 131 richiami e ritiri, per un totale di 338 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

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