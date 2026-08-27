I supermercati Carrefour hanno pubblicato il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di gorgonzola DOP a marchio Tapporosso – Centrale del Latte di Torino. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la possibile presenza di Listeria monocytogenes. Il prodotto in questione è venduto in vaschette da 200 grammi, con il numero di lotto L126G22 e la data di scadenza 05/09/2026.

L’azienda Granarolo Spa ha prodotto il gorgonzola DOP richiamato per Centrale del Latte d’Italia Spa. Lo stabilimento di produzione si trova in via dell’Industria 25, a Casalino, in provincia di Novara (marchio di identificazione IT T616G UE).

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare il formaggio gorgonzola con la data di scadenza e il numero di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 168 richiami e ritiri, per un totale di 409 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

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