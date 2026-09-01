Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di un lotto di formaggio nostrano a latte crudo Formazza. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di Escherichia coli STEC. Il prodotto in questione è distribuito in forme intere da circa 7,5-8 kg, con il numero di lotto 2428 e le date di produzione 12/04/2026, 14/04/2026, 15/04/2026 e 18/04/2026.

L’azienda Formazza Agricola – Società Agricola Cooperativa ha prodotto il formaggio nostrano Formazza richiamato. Lo stabilimento di produzione si trova in frazione Valdo 36, a Villadossola, in provincia di Verbania (marchio di identificazione IT 01 844). L’azienda Bertolino Srl di Villadossola ha commercializzato il prodotto coinvolto.

A scopo precauzionale, l’azienda raccomanda di non consumare il formaggio nostrano Formazza con il numero di lotto sopra indicato. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 174 richiami e ritiri, per un totale di 416 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

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