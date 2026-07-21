Il Ministero della Salute ha segnalato, con una settimana di ritardo, il richiamo da parte del produttore di un lotto di ciauscolo IGP a marchio Norcineria Alto Nera. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la presenza di Listeria monocytogenes. Il prodotto in questione fa parte del lotto 11/06/2026, corrispondente alla data di produzione, con il termine minimo di conservazione 10/12/2026. Sull’avviso non sono presenti fotografie del prodotto e non è indicato il formato di vendita.

L’azienda Norcineria Alto Nera di Ceccarelli Gregorio-Cianconi Giulia e C. Snc ha prodotto il ciauscolo IGP richiamato. Lo stabilimento di produzione si trova in piazzale Piccinini, a Castelsantangelo sul Nera, in provincia di Macerata (marchio di identificazione UE IT 9 442 L).

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare il ciauscolo IGP con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 140 richiami e ritiri, per un totale di 362 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

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