La catena di discount Aldi e il suo fornitore hanno richiamato, a scopo precauzionale, un lotto di bastone di salame a marchio Il Tagliere del Re. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la possibile presenza di Salmonella. Il prodotto in questione è venduto in pezzi da 250 grammi, con il numero di lotto 628796 e il termine minimo di conservazione (TMC) 19/08/26.

L’azienda Becher Spa ha prodotto il bastone di salame richiamato per Aldi. La catena fa sapere che il prodotto interessato dal provvedimento è stato in vendita in tutti i punti vendita Aldi fino al giorno 10/06/2026.

In via cautelativa, Aldi raccomanda di non consumare il bastone di salame con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto per il rimborso, anche senza esibire lo scontrino.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio clienti Aldi al numero 045 6960590 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00, e il sabato dalle 8.00 alle 14.00.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 111 richiami e ritiri, per un totale di 241 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

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