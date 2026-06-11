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Salsiccia o salame intero e affettato su un tagliere di legno
Richiami e ritiri

La catena di discount Aldi e il suo fornitore hanno richiamato, a scopo precauzionale, un lotto di bastone di salame a marchio Il Tagliere del Re. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la possibile presenza di Salmonella. Il prodotto in questione è venduto in pezzi da 250 grammi, con il numero di lotto 628796 e il termine minimo di conservazione (TMC) 19/08/26.

L’azienda Becher Spa ha prodotto il bastone di salame richiamato per Aldi. La catena fa sapere che il prodotto interessato dal provvedimento è stato in vendita in tutti i punti vendita Aldi fino al giorno 10/06/2026.

Bastone di salame Il Tagliere del Re Aldi richiamo 11.06.2026

In via cautelativa, Aldi raccomanda di non consumare il bastone di salame con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso del prodotto richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto per il rimborso, anche senza esibire lo scontrino.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio clienti Aldi al numero 045 6960590 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00, e il sabato dalle 8.00 alle 14.00.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 111 richiami e ritiri, per un totale di 241 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata. Foto: Depositphotos (copertina), Aldi

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mauro
mauro
11 Giugno 2026 14:07

Buongiorno, Lei sarà d’accordo con me se sottolineo il fatto che è errato scrivere…per possibile presenza…la Salmonella o è presente o no in quel dato lotto analizzato (in cinque unità campionarie).

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Giulia Crepaldi
Giulia Crepaldi
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Reply to  mauro
11 Giugno 2026 15:10

Nei richiami la formula “possibile presenza di Salmonella” viene utilizzata perché l’operatore ha individuato un potenziale rischio per la sicurezza alimentare, ma dalle informazioni pubbliche (spesso incomplete) non sempre è possibile sapere se la positività sia stata riscontrata direttamente sul prodotto finito, su una materia prima, nello stabilimento di produzione o se il richiamo sia stato avviato in via precauzionale a seguito di una segnalazione.

Per questo motivo preferiamo utilizzare la stessa formulazione riportata nell’avviso di richiamo diffuso dall’azienda o dal Ministero della Salute, evitando di trarre conclusioni che non sono supportate dalle informazioni disponibili.

È vero però che, in alcuni casi, le aziende tendono a utilizzare espressioni come “possibile presenza”, “presunta contaminazione” o formule analoghe anche quando la non conformità è già stata accertata, probabilmente nel tentativo di smorzare l’impatto comunicativo del richiamo. Purtroppo, per come sono progettati i moduli di richiamo, non ci è possibile distinguere tra i due casi.

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