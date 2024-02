I supermercati Carrefour hanno segnalato il richiamo precauzionale da parte dell’operatore di un lotto di barrette di cioccolato al latte ripiene Milka Oreo. Il motivo indicato sull’avviso di richiamo è la possibile presenza di corpi estranei in plastica nel prodotto. Le barrette in questione sono vendute in pezzi singoli da 37 grammi, con il numero di lotto OSK0934422 e il termine minimo di conservazione (TMC) 01/08/2024.

L’azienda Mondelēz Polska Production sp. z.o.o. Fabryka Wydobów Czekoladowych (fabbrica di prodotti di cioccolato) ha prodotto le barrette Milka Oreo richiamate. Lo stabilimento di produzione si trova in ul. Smaków 2, a Skarbimierz-Osiedle, in Polonia. Mondelēz Italia Srl distribuisce il prodotto nel nostro Paese.

In via cautelativa, l’azienda raccomanda di non consumare il prodotto con il numero di lotto e il termine minimo di conservazione sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso di barrette Milka Oreo richiamate possono restituirle al punto vendita d’acquisto. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il servizio consumatori di Mondelēz al numero verde 800 055200.

