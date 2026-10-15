I supermercati Conad hanno richiamato un lotto di albume d’uova da allevamento a terra a marchio Conad Piacersi per la presenza di Salmonella spp. Il prodotto in questione è venduto in confezioni da 500 grammi, con il numero di lotto K657113 e la data di scadenza 29/10/2026.

A produrre l’albume d’uovo richiamato per Conad Società Cooperativa è stata l’azienda Cooperativa Produttori Romagnoli Avicoli – CO.P.R.A., che fa parte del gruppo Eurovo Srl. Lo stabilimento di produzione si trova in via Cavecchia, frazione Calisese 75, a Cesena, in provincia di Forlì-Cesena (marchio di identificazione IT 39 OV UE).

A scopo precauzionale, Conad raccomanda di non consumare il prodotto con il numero di lotto e la data di scadenza sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dell’albume d’uovo richiamato possono restituirlo al punto vendita d’acquisto, che provvederà alla sostituzione o al rimborso. Conad precisa anche che, come riportato in etichetta, la cottura contribuisce all’inattivazione del microorganismo.

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