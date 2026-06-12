Il Ministero della Salute ha segnalato (pubblicandolo erroneamente nelle revoche) il richiamo di diversi lotti di formaggi Sopravvissani biologici (prodotti con latte di pecora sopravvissana) a marchio Scolastici Roberto perché “i prodotti sono stati commercializzati da uno stabilimento con riconoscimento CE sospeso”. Ciò non indica necessariamente la presenza di un rischio sanitario legato ai formaggi, ma soltanto che l’azienda, al momento della vendita, non risultava autorizzata a immetterli sul mercato.
I formaggi richiamati
- Ricotta Sopravvissana salata, venduta in forme da circa 300 g, con i numeri di lotto 1/26, 05/26, 08/26, 16/26, 19/26 e 22/26;
- Cacio Sopravvissano affinato in grotta, venduto in forme da circa 1,2 kg e 2,5 kg, con i numeri di lotto 61/25, 62/25 e 106/25 e 05/26;
- Cacio Sopravvissano all’elicriso, venduto in forme da circa 1,2 kg, con il numero di lotto 01/26;
- Cacio Sopravvissano al peperoncino, venduto in forme da circa 1,2 kg, con il numero di lotto 12/26;
- Cacio Sopravvissano barriccato al Merlot, venduto in forme da circa 1,2 kg, con il numero di lotto 74/25;
- Cacio Sopravvissano stagionato nel fieno, venduto in forme da circa 1,2 kg, con i numeri di lotto 73/25, 103/25, 03/26 e 15/26;
- Cacio Sopravvissano affumicato, venduto in forme da circa 1,2 kg, con i numeri di lotto 74/25, 105/25, 02/26 e 17/26;
- Cacio Sopravvissano al limone, venduto in forme da circa 300 g, con i numeri di lotto 74/25 e 13/26.
L’Azienda Agricola Scolastici Roberto ha prodotto i formaggi Sopravvissani richiamati. Lo stabilimento di produzione si trova in C.S. Casette di Macereto 1, a Pieve Torina, in provincia di Macerata.
A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare i formaggi Sopravvissani con i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto.
Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 115 richiami e ritiri, per un totale di 253 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.
© Riproduzione riservata. Foto: iStock (copertina), Ministero della Salute
Giornalista professionista, redattrice de Il Fatto Alimentare. Biologa, con un master in Alimentazione e dietetica applicata. Scrive principalmente di alimentazione, etichette, sostenibilità e sicurezza alimentare. Gestisce i richiami alimentari e il ‘servizio alert’.