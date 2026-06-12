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Formaggi in stagionatura
Richiami e ritiri

Il Ministero della Salute ha segnalato (pubblicandolo erroneamente nelle revoche) il richiamo di diversi lotti di formaggi Sopravvissani biologici (prodotti con latte di pecora sopravvissana) a marchio Scolastici Roberto perché “i prodotti sono stati commercializzati da uno stabilimento con riconoscimento CE sospeso”. Ciò non indica necessariamente la presenza di un rischio sanitario legato ai formaggi, ma soltanto che l’azienda, al momento della vendita, non risultava autorizzata a immetterli sul mercato.

I formaggi richiamati

Formaggi sopravvissani Scolastici Roberto richiamo 12.06.2026

L’Azienda Agricola Scolastici Roberto ha prodotto i formaggi Sopravvissani richiamati. Lo stabilimento di produzione si trova in C.S. Casette di Macereto 1, a Pieve Torina, in provincia di Macerata.

A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare i formaggi Sopravvissani con i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto.

Dal primo gennaio 2026 Il Fatto Alimentare ha segnalato 115 richiami e ritiri, per un totale di 253 prodotti di aziende e marchi differenti. Clicca qui per vedere tutti gli avvisi di richiamo, i ritiri e le revoche.

© Riproduzione riservata. Foto: iStock (copertina), Ministero della Salute

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