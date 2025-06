Nel prossimo futuro, il peso di tutta la plastica presente nei mari e negli oceani supererà quello di tutti i pesci. Sempre che non l’abbia già fatto, considerando che ogni anno tra i 19 e i 23 milioni di tonnellate di rifiuti plastici finiscono in fiumi, laghi e mari. Una quantità sconvolgente, destinata a triplicare entro il 2060, secondo una stima citata dal segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres in occasione della Giornata mondiale dell’ambiente del 2023.

E proprio da questi dati parte il racconto di Mal di plastica. Verità e bugie sul materiale che ha sommerso il mondo ed è entrato nel nostro sangue scritto da Daniela Cipolloni, Teresa Paoli e Paola Vecchia, tre giornaliste del programma di Rai 3 Presa Diretta (edizioni Dedalo). Il libro, infatti, fa parte della collana SottoInchiesta, nata da un’idea del giornalista e conduttore Riccardo Iacona, che raccoglie alcune delle inchieste della trasmissione (in questo caso l’omonima puntata andata in onda nel marzo 2023).

Viaggio nel mondo della plastica

Mal di plastica esplora tutti gli aspetti dell’inquinamento da plastica, anche quelli meno noti, toccando tutto il ciclo di vita di questi polimeri, dalla produzione al riciclo, con tutti i suoi molteplici impatti. C’è quello sull’ambiente e sul clima, dovuto alle emissioni prodotte nelle varie fasi della vita della plastica. Poi, c’è quello sulle popolazioni dei Paesi in cui gli stati più ricchi esportano (o forse sarebbe meglio dire ‘scaricano’) migliaia di tonnellate di plastica che non sono in grado di riciclare. Infine, c’è l’impatto sulla salute umana e animale delle microplastiche che si formano dalla degradazione di questi materiali e che, attraverso la catena alimentare, sono arrivate fino al nostro cervello.

Cosa fare quindi? Come rendere più efficiente e veloce il riciclo? Le bioplastiche sono una valida alternativa? Sono alcune delle domande a cui questo breve saggio prova a dare una risposta, anche grazie alla presenza di schemi, infografiche e qr code che portano ad approfondimenti esterni. Una cosa è certa, serve un cambio di paradigma.

Mal di plastica. Verità e bugie sul materiale che ha sommerso il mondo ed è entrato nel nostro sangue di Daniela Cipolloni, Teresa Paoli e Paola Vecchia; edizioni Dedalo; 176 pagine; 18,00 €

© Riproduzione riservata Foto: Depositphotos, edizioni Dedalo

