Il glifosato aumenta l’incidenza di diversi tumori, anche alle dosi considerate sicure in Unione Europea, per lo meno nei ratti. È quanto rivela uno studio multicentrico pubblicato su Environmental Health da ricercatrici e ricercatori dell’Istituto Ramazzini di Bologna, condotto insieme all’Istituto Superiore di Sanità e ad altri centri di ricerca internazionali, che hanno testato gli effetti dell’esposizione al controverso erbicida fin dalla vita prenatale.

Lo studio

Nello studio, infatti, i ratti sono stati esposti al glifosato e a due erbicidi a base di glifosato (uno usato in UE, l’altro negli USA) a partire dal sesto giorno di gestazione (attraverso l’alimentazione materna), per un totale di due anni. Il gruppo di ricerca ha somministrato il glifosato attraverso l’acqua, in tre diversi dosaggi: la dose giornaliera accettabile (ADI) in UE di 0,5 mg/kg di peso corporeo al giorno, una dose di 5 mg/kg di peso corporeo al giorno, e la dose senza effetto avverso osservabile (NOAEL) in UE di 50 mg/kg di peso corporeo al giorno.

In tutti e tre i casi, lo studio ha mostrato un aumento dell’incidenza di tumori – sia benigni che maligni – in entrambi i sessi e in diverse aree del corpo: tessuti emopoietici e linfatici, pelle, fegato, tiroide, sistema nervoso, ovaie, mammelle, ghiandole surrenali, reni, vescica, scheletro, pancreas, utero e milza. Inoltre, i risultati evidenziano un’aumento della mortalità precoce per leucemia, a un’età paragonabile a quella di una persona di 35-40 anni.

Glifosato, probabile cancerogeno

Questo studio rinforza la decisione dell'Agenzia Internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) che nel 2015 ha classificato il glifosato come probabile cancerogeno per gli esseri umani (gruppo 2A) alla luce dell'esistenza di "prove sufficienti di cancerogenicità del glifosato nei modelli animali". I risultati della ricerca sono inoltre in linea con le evidenze epidemiologiche della cancerogenicità dei questo erbicida. "Questo è uno studio robusto – afferma Alberto Mantovani, coautore dello studio e membro del Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare (CNSA) – basato su un protocollo che comprende lo sviluppo pre e post-natale, che risponde alla necessità di solide evidenze scientifiche sulla tossicologia del glifosato. I risultati evidenziano il potenziale cancerogeno del glifosato e dei prodotti a base di glifosato a livelli considerati 'sicuri'. Queste nuove evidenze devono essere attentamente valutate dalle autorità regolatorie a livello globale". La ricerca fa parte del Global Glyphosate Study, uno studio tossicologico internazionale promosso dall'Istituto Ramazzini con l'obiettivo di fornire dati ai decisori politici e alla popolazione sugli effetti del glifosato sulla salute. Oltre alla cancerogenicità, sono in corso anche indagini sulla tossicità per il neurosviluppo, per i vari organi e per lo sviluppo fetale, sugli effetti multi-generazionali e sull'interferenza endocrina.