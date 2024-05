Il benessere degli animali da allevamento è sempre più spesso al centro dell’attenzione. Documentari e servizi televisivi ci mostrano maltrattamenti e situazioni di sofferenza che interessano in particolare polli e maiali. I polli sono allevati all’interno di capannoni sovraffollati, con pochissime possibilità di movimento, per essere poi macellati a poco più di 40 giorni (ne abbiamo parlato spesso, per esempio in questo articolo sul benessere dei polli in allevamento).

Stanno meglio, probabilmente, le galline ovaiole, o per lo meno, quando acquistiamo le uova possiamo scegliere se preferire uova deposte da galline che vivono in gabbia, che sono allevate a terra oppure che hanno accesso allo spazio aperto. Queste informazioni, infatti, sono riportate nei codici stampati sul guscio.

La questione dei pulcini maschi

La produzione di uova, però, è afflitta da un problema: siccome i maschi delle galline ovaiole non sono adatti a essere allevati per la carne, in quanto crescono più lentamente e hanno il petto meno voluminoso dei polli da carne (i cosiddetti broiler), i pulcini maschi sono eliminati – triturati o soffocati – nel primo giorno di vita. Una certa percentuale di questi viene allevata come galletto a crescita lenta o per i capponi, si tratta però di una frazione molto piccola perché questi prodotti riscuotono un interesse limitato.

Si stima che i pulcini eliminati in questo modo in Italia siano circa 30 milioni ogni anno. Ora però le cose stanno cambiando, perché sono sempre di più le persone che considerano questa procedura inaccettabile. Nel 2022, il Parlamento italiano ha approvato una legge che vieta l’abbattimento dei pulcini maschi da parte dell’industria delle uova. Queste nuove disposizioni sono entrate in vigore il 7 gennaio 2024 (con il decreto legislativo n. 205, del 7 dicembre 2023) e il divieto dovrebbe essere attivo dal 1° gennaio 2027.

Ci sono alternative alla strage di pulcini?

Ma quali sono le alternative alla soppressione? Alcuni di questi pulcini, come si diceva, possono essere allevati per la carne. I polli che si ottengono, però, sono più magri e hanno il petto meno sviluppato di quelli cui siamo abituati, inoltre crescono più lentamente e questo, anche se permette loro una vita più ‘naturale’ rispetto ai broiler a crescita rapida, determina un aumento dei costi, perché richiedono più spazio, più energia e più mangime. Siamo disposti a spendere di più quando acquistiamo il pollo?

In alternativa è possibile adottare un sistema che permetta di individuare il sesso del pulcino, quando è ancora nell’uovo, procedura chiamata tecnicamente ‘sessaggio in-ovo’. In questi casi, le uova contenenti pulcini maschi sono individuate entro il 13°-14° giorno dalla fecondazione, e sono destinate ad altri utilizzi, per esempio all’industria alimentare o al settore pet food. Attualmente, nel mondo, solo in Germania e in Francia – come sarà fra non molto anche in Italia – è in vigore una norma che rende obbligatorio il sessaggio in-ovo, per evitare la strage di pulcini maschi.

Sessaggio in-ovo: le tecniche più diffuse

Le procedure messe a punto finora si possono riferire a due sistemi diversi: tecnologie invasive oppure non invasive. Le prime prevedono il prelievo di una piccola quantità di liquido dall’interno dell’uovo, da sottoporre a un’analisi che permette di stabilire se si tratta di un maschio o di una femmina. Questo sistema è più semplice e meno costoso, però il prelievo potrebbe danneggiare una certa percentuale di embrioni. Le procedure non invasive, invece, più complesse e costose, non mettono a rischio in alcun modo l’integrità delle uova. Fra queste, ricordiamo il sistema ‘Cheggy’ basato su misurazioni iperspettrali che permette di distinguere i maschi dalle femmine in base al colore delle piume, analizzato attraverso il guscio, con una luce particolare. La tecnica più avanzata, però, è forse quella che utilizza la risonanza magnetica, per analizzare l’embrione dall’esterno, e stabilirne il sesso.

In tutti questi casi, è importante agire prima che l’embrione inizi a sentire dolore, ma a questo proposito ci sono posizioni un po’ diverse: la norma che andrà in vigore in Italia stabilisce che questa procedura dovrà essere effettuata prima del 14° giorno, in Germania, invece, basandosi su ricerche recenti, si preferisce anticipare al 13° giorno il limite entro il quale i pulcini maschi possono essere eliminati.

Le uova di Esselunga

Per quanto siamo riusciti a sapere, in Italia attualmente sono in uso due impianti basati sulla tecnologia iperspettrale. Ma che cosa troviamo sugli scaffali dei supermercati? La diffusione di questa tecnica è ancora limitata, però nei supermercati Esselunga, parte delle uova medie a marchio, allevate all’aperto, sono prodotte con il sessaggio in-ovo. Le confezioni sono contrassegnate da un’icona blu e riportano questa frase: “Le uova di questa confezione provengono da galline nate tramite una tecnologia non invasiva di sessaggio in ovo che per mezzo di un fascio di luce diretto sull’uovo permette di definire il sesso del pulcino portando alla nascita solo i pulcini femmina che diventeranno galline ovaiole”. La catena fa sapere che le uova identificate come futuri maschi non proseguono nello sviluppo ma vengono dirottate principalmente nel settore pet food.

La campagna di Coop per salvare i pulcini

Sulle uova a marchio Coop non troviamo indicazioni di questo tipo, ma la catena di supermercati ha lanciato, nel 2019, la campagna “Salviamo il pulcino maschio”. Questa prevede accordi di filiera in base ai quali vengono acquistati pulcini destinati a divenire galline ovaiole per la produzione di uova a marchio solo se i fornitori si sono impegnati a non sopprimere un ugual numero di pulcini maschi che verranno poi allevati fino all’età̀ adulta: ovvero un pulcino salvato per ogni gallina ovaiola. Il progetto è ancora in corso e dal suo inizio nel 2019 a fine 2023 sono stati salvati circa 8.900.000 pulcini maschi e alcuni di questi sono diventati polli a crescita lenta venduti con il marchio Fior fiore.

Nel 2021 è iniziato anche per Coop il sessaggio in-ovo, grazie alla stessa tecnologia impiegata per le uova Esselunga. L’azienda fa sapere che i maschi che comunque nascono (minimo errore della tecnologia) sono sempre destinati ad accrescimento. Nel periodo 2021-2023, sono state sottoposte a sessaggio in-ovo più di due milioni di uova e sono state consegnate agli allevamenti della filiera 647.044 galline ovaiole prodotte in questo modo.

Ora ci chiediamo quanto tempo sarà necessario perché questa tecnologia si diffonda. Inoltre, ci saranno aumenti di prezzo? In attesa che l’obbligo di distinguere gli embrioni dei pulcini maschi e femmine vada effettivamente in vigore, non ci resta che vedere cosa succede sugli scaffali dei supermercati.

