Una lettrice ci scrive per esprimere la sua perplessità circa la data di scadenza, o meglio il termine minimo di conservazione, di una confezione di pollo surgelato a marchio Aia. Di seguito la lettera giunta in redazione, con la risposta dell’azienda.

La lettera sul pollo surgelato

Salve sono una Biologa specializzata in Sicurezza Alimentare. L’altro giorno ho comprato questo prodotto e guardando l’etichetta mi è andato l’occhio sulla scadenza (vedi dettaglio dell’etichetta sotto, ndr): ma secondo voi è normale una scadenza così lunga? A me personalmente sembra sbagliata…

Simona

La risposta di Aia

In merito alla richiesta della vostra lettrice, possiamo confermare che la data “Termine Minimo di Conservazione” (“da consumarsi preferibilmente entro il”) riportata in etichetta è corretta per questa tipologia di prodotto. Il termine minimo di conservazione viene verificato e validato da controlli interni e sottoposto alla supervisione degli organi ufficiali preposti.

La durabilità del pollo surgelato, se rispettata la catena del freddo e il prodotto è conservato correttamente ad una temperatura di -18°C o inferiore, può essere di diversi mesi dal surgelamento.

È tuttavia importante attenersi alle durate secondo quanto indicato nelle “Modalità Di Conservazione” riportate in etichetta, in funzione dei diversi scomparti del congelatore/frigorifero domestico. Inoltre, in conformità con la normativa vigente, la data di surgelamento è chiaramente riportata in etichetta.

Il nostro commento

A noi sembra che l’intervallo di quasi 16 mesi indicato da Aia sia eccessivo. Premesso che ogni azienda decide liberamente il termine minimo di conservazione in base al processo produttivo, al tipo di confezionamento e altri elementi correlati, esistono in letteratura degli ‘standard’ non ufficiali. Il Ceirsa della Regione Piemonte indica come periodo di conservazione nel freezer domestico per il pollo un intervallo da 3 a 6 mesi, riprendendo una tabella della Commonwealth Scientific Industrial Research Organisation (CSIRO).

Il Ministero della Salute riporta come risposta alla domanda “Per quanto tempo posso conservare nel congelatore un alimento prima che diventi non sicuro” propone una tabella che alla voce ‘Pollame a pezzi’ indica un periodo di conservazione di 9 mesi, mentre conferma i 10-12 mesi per il pollo intero. La nota precisa che prolungando questo intervallo potrebbe venire meno la qualità organolettico-nutrizionale (sapore, odore, colore…), mentre non ci sono problemi per l’aspetto igienico-sanitario. La nota del Ministero precisa comunque “di consumare gli alimenti congelati/surgelati entro la data indicata sulla confezione” e che la tabella si riferisce ad alimenti che non hanno il termine minimo di conservazione oppure acquistati freschi e poi congelati nel freezer di casa. Resta il fatto che 15 mesi e mezzo ci sembrano troppi.

