Philadelphia light sì o no? Una nostra lettrice ci ha segnalato un’incongruenza sull’etichetta del Tramezzino Leggero “Tonno e olive” prodotto da Fratelli Beretta. Di seguito pubblichiamo la segnalazione con le fotografie e, a seguire, la risposta di Mondelēz (produttrice di Philadelphia) e della Fratelli Beretta. Dalle risposte emerge che, come sospettava la lettrice, il formaggio venduto al supermercato è diverso da quello utilizzato da Fratelli Beretta per i tramezzini.

La lettera

Pochi giorni fa ho comprato un Tramezzino Leggero “Tonno e olive” prodotto da Fratelli Beretta e ho notato che l’etichetta frontale, come mostra la foto, fa esplicitamente riferimento al formaggio Philadelphia light (c’è anche il logo). Ho notato però che nell’elenco ingredienti posizionato sul retro si parla genericamente di un “latticino spalmabile”. Anche gli ingredienti del formaggio sono leggermente diversi rispetto al Philadelphia light venduto in vaschetta. Quello che trovo al supermercato non contiene concentrato di proteine del latte (che invece compare come secondo ingrediente nel formaggio del tramezzino), né acidificante. Consultando il sito Fratelli Beretta abbiamo riscontrato che la stessa incongruenza si presenta per altre varianti di tramezzini con formaggio (salmone, prosciutto e carciofi, tacchino arrosto e zucchine) tanto che il sito stesso fa riferimento al Philadelphia light come ingrediente.

La risposta di Mondelēz produttrice di Philadelphia

Riguardo alla presunta incongruenza tra l’etichetta frontale del prodotto tramezzino Beretta e l’identificazione in lista ingredienti del prodotto Philadelphia utilizzato confermiamo che si tratta della versione light di Philadelphia destinata al canale fuori casa. Gli ingredienti riportati sull’etichetta del tramezzino corrispondono quindi a quelli riportati sull’etichetta di Philadelphia fornito a Beretta. Ricordiamo che i prodotti a marchio Philadelphia di cui trattasi sono prodotti e commercializzati dal gruppo Mondelēz International e che il sito a cui fate riferimento è di titolarità di Beretta

La risposta di Fratelli Beretta

Con riguardo alla presunta incongruenza tra la rappresentazione dell’ingrediente caratterizzante presente sul FOP della confezione e l’identificazione ed enucleazione del medesimo in lista ingredienti, confermiamo anzitutto l’effettivo impiego della versione light di Philadelphia destinata al canale fuori casa, in virtù di uno specifico accordo tra la Scrivente e Mondelēz Italia.

Il mancato impiego del nome commerciale ovvero marchio del prodotto in lista ingredienti, deriva dalle ben note regole di etichettatura generale (Regolamento UE n. 1169/11), ove abbiamo invece fatto ricorso alla denominazione descrittiva del medesimo, siccome presente e riportata nella scheda tecnica del summenzionato fornitore.

Il prodotto fornitoci, come detto sopra, è una versione light di Philadelphia destinato ad ulteriore lavorazione in prodotti composti ed ha una formulazione leggermente diversa.

© Riproduzione riservata

Siamo un sito di giornalisti indipendenti senza un editore e senza conflitti di interesse. Da 13 anni ci occupiamo di alimenti, etichette, nutrizione, prezzi, allerte e sicurezza. L'accesso al sito è gratuito. Non accettiamo pubblicità di junk food, acqua minerale, bibite zuccherate, integratori, diete. Sostienici anche tu, basta un minuto.



Dona ora

1