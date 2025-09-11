Via via che aumenta il numero di persone che rinunciano in parte o del tutto alle proteine animali, cresce anche quello di proprietari di cani che decidono di avere lo stesso approccio con l’alimentazione dei propri animali. I cani sono infatti onnivori e, in teoria, possono ottenere tutto ciò di cui hanno bisogno da qualunque fonte, non necessariamente animale, non esistono pregiudiziali specifiche. I produttori stanno intercettando la tendenza, e stanno aumentando l’offerta di prodotti definiti a base vegetale e, quasi sempre, ‘completi’, così come lo sono quasi sempre quelli classici, con carne.

Ma quell’aggettivo, ‘completo’, apposto con tanta generosità, corrisponde al vero? Almeno per quanto riguarda il mercato britannico – ma non ci sono motivi per pensare che non sia così ovunque – la risposta è no, mai. Quasi nessun alimento per cani, a base vegetale o animale, contiene tutti i nutrienti di cui l’animale necessita, secondo le linee guida della European Pet Food Industry Federation (FEDIAF), cioè dalla federazione degli stessi produttori.

Lo dimostra uno studio appena pubblicato su PLoS One dai ricercatori dell’Università di Nottingham, dal quale emerge anche che non ci sono grandi differenze tra i cibi vegetali e quelli con carne, perché anche questi ultimi sono sempre incompleti. La questione diventa quindi più generale, e riguarda sia i claim sulle confezioni che la composizione del pet food per cani.

Lo studio sul pet food secco

Per verificare quale fosse la situazione del pet food e, in particolare, degli alimenti vegani, i ricercatori hanno analizzato attentamente 31 tipi di croccantini commerciali, tutti con la scritta ‘completo’ sulla confezione, 19 dei quali a base di carne, sei a basso contenuto proteico, per i cani con malattie renali, e sei a base interamente vegetale. Il risultato è stato che, in generale, i profili nutrizionali non sono troppo diversi, ma in quelli vegetali i livelli di iodio e quelli delle vitamine del gruppo B sono in media inferiori: una prima carenza che merita attenzione. Nessuno dei 31 prodotti esaminati, però, soddisfa quelle linee guida tranne che per la vitamina D, adeguatamente rappresentata.

Per quanto riguarda le altre categorie, 17 croccantini rispettano le linee guida e 14 no per gli amminoacidi essenziali (che i cani non possono produrre da soli, come gli umani, ma di cui hanno bisogno), solo cinque sono in linea per i minerali come il rame, il ferro, il manganese, lo zinco, il selenio e appunto lo iodio, e solo sette per le vitamine del gruppo B (*), le più penalizzate, nonostante la loro fondamentale importanza.

Le interpretazioni

Innanzitutto va premesso che i campioni esaminati sono troppo poco numerosi per deduzioni generali. In ogni caso, ciò che si nota è che, come accade in diversi casi nei prodotti per esseri umani, anche nel pet food gli aggettivi non devono essere necessariamente motivati, e un produttore può scrivere ‘completo’ a sua discrezione, anche quando il suo alimento non lo è, dal punto di vista nutrizionale. Probabilmente, commentano gli autori, sarebbe opportuno stabilire regole precise, per non trarre in inganno o confondere i proprietari.

Dal punto di vista nutrizionale, invece, quanto osservato non desta troppa preoccupazione, perché è possibile integrare le eventuali carenze in vario modo, per esempio variando molto il tipo di cibo e poi, se necessario, dando integratori. Tuttavia, concludono, la soluzione più efficace è una sola, ed è evidente: modificare e correggere le ricette fino ad avere pet food di origine totalmente vegetale, che rappresenti un’alternativa pienamente soddisfacente al cibo di origine animale e che sia in linea con quanto raccomandato dai veterinari. Di queste alternative, con l’aumento vertiginoso del numero di cani in moltissimi Paesi, c’è bisogno, per cercare di contenere l’impatto dei cani associato al consumo di carne.

Nota

I ricercatori hanno analizzato il contenuto di vitamine del gruppo B soltanto in 17 dei 31 prodotti presi in considerazione nello studio.

