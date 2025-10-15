È sempre più difficile farsi strada nel mare di bufale, disinformazione e leggende metropolitane che su internet, rende difficile identificare le informazioni corrette e basate sulle evidenze scientifiche, anche quando si tratta di cucina e sicurezza alimentare. La situazione non può che peggiorare quando le nostre stesse istituzioni prendono derive antiscientifiche. Negli Stati Uniti, per esempio, il Segretario alla Salute Robert F. Kennedy Jr sostiene (falsamente) che gli oli di semi siano cancerogeni. Senza andare tanto lontano, come dimenticare le improbabili dichiarazioni del nostro Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida?

Scienza in cucina

Davanti a tutto questo come fare a distinguere il vero dal falso? Il mito dall’informazione affidabile? Provano a darci una mano Renato Cozzi e Pierpaolo Protti, chimici con esperienza nel campo delle analisi alimentari, e Marco Montoli, chimico esperto di trattamento e purificazione delle acque, che per Il Fatto Alimentare hanno scritto il dossier Pentole bollenti e verità scomode. Guida consapevole alla cottura dei cibi.

Nell’ebook si possono leggere diverse tematiche relative alla cucina, dai diversi metodi di cottura alle fonti di calore che utilizziamo, dall’uso di acqua e grassi alla sicurezza di pentole e utensili, con approfondimenti su temi come la fisica e le reazioni chimiche che avvengono in cottura, le contaminazioni microbiologiche, la plastica e gli PFAS.

Come ricevere l’e-book

Ai lettori interessati a ricevere il dossier chiediamo di fare una donazione libera cliccando qui e poi inviare una mail in redazione (ilfattoalimentare@ilfattoalimentare.it) per ricevere l’e-book in pdf. Studenti e lettori che invece non hanno disponibilità lo possono ricevere gratuitamente scrivendo allo stesso indirizzo (ilfattoalimentare@ilfattoalimentare.it).

