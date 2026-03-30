Dietro i marchi di Esselunga, Coop, Conad e discount ci sono spesso grandi pastifici italiani: prodotti simili a quelli “firmati”, ma venduti a prezzi più bassi grazie alla logica delle private label.

I prodotti con i marchi dei supermercati, per gli esperti Mdd, che sta per “marchio del distributore”, hanno sempre più successo anche nel nostro Paese, come nel resto d’Europa, e rappresentano oltre il 30% del mercato (ne abbiamo parlato in questo articolo). Il motivo principale per cui chi fa la spesa rinuncia a un prodotto più famoso per sceglierne uno analogo a marchio Esselunga, Conad, Pam, Coop, Lidl, ecc… è il risparmio, perché gli articoli Mdd, o private label, in generale costano meno. Questo è possibile anche perché le catene risparmiano sulla pubblicità e puntano sulla fiducia dei consumatori affezionati.

Questi prodotti, però, non sono scelti solo per risparmiare ma piuttosto perché offrono un buon rapporto qualità/prezzo, inoltre, sono sempre più differenziati, per andare incontro a tutte le richieste e, oltre alle linee ‘primo prezzo’, propongono linee ‘gourmet’, bio, salutistiche ecc.

Ma chi c’è dietro? Chi sono i produttori di pasta, biscotti, yogurt, olio, merendine o frutta secca con i marchi dei supermercati? Spesso sono le grandi aziende che negli stessi supermercati propongono i propri prodotti ‘firmati’. Per scoprirlo basta un po’ di pazienza e osservare con attenzione le etichette, dove compare sempre il riferimento al produttore. Di solito è specificato con il nome dell’azienda, ma in alcuni casi si trova solamente l’indirizzo dello stabilimento di produzione e da questo si può risalire all’azienda che ha sfornato il pacco di cracker, la scatola di fagioli o il sacchetto di biscotti a marchio Conad, Coop ecc.

La pasta del supermercato

Prendiamo uno degli alimenti cardine della cucina italiana: la pasta di semola secca. Spaghetti, fusilli, maccheroni proposti con il marchio del supermercato sono prodotti da pochi pastifici, fra cui alcuni molto noti, come La Molisana, con sede a Campobasso, e il pastificio Rummo di Benevento. Altri sono De Matteis Agroalimentare (Avellino), che produce la pasta Armando, e l’azienda pugliese Granoro.

I prodotti firmati da queste aziende spesso sono in vendita sugli scaffali degli stessi supermercati per cui producono la pasta Mdd, ma non per questo si fanno concorrenza, perché i prodotti non sono identici ma si caratterizzano in base ad accordi e capitolati specifici. Le differenze sono spesso marginali e possono riguardare la maggiore o minore percentuale di un ingrediente o la diversa origine. Nel caso della pasta la differenza potrebbe essere l’impiego di una semola italiana 100% che però non significa una superiorità qualitativa. Vediamo ora chi sono i pastifici che lavorano per le più importanti catene di supermercati italiani.

Esselunga

La pasta della linea principale (riconoscibile dal sacchetto azzurro) viene prodotta da diversi pastifici: Rummo, La Molisana, De Matteis e Granoro, come possiamo verificare leggendo le indicazioni sulla confezione. La linea premium Esselunga Top (la più costosa essendo pasta di Gragnano Igp) proviene dal pastificio Gentile di Gragnano. Quella integrale è invece prodotta da Rummo, mentre la linea economica Smart è sfornata dal pastificio Granoro, come pure la linea Esselunga Bio ottenuta con grano da agricoltura biologica.

I prezzi, come si vede in tabella, variano da 0,89 a 1,98 €/kg, a parte la pasta di Gragnano che lievita a 5,38 €/kg. È interessante notare che nei supermercati della catena la pasta a marchio Rummo e La Molisana, in formati standard, costano circa 3 €/kg, più del doppio della linea principale.

Coop

La pasta della linea principale (sacchetto verde) è prodotta da Pasta Ghigi 1870 (Rimini) o da pasta Zara (Treviso) e quella degli Spesotti (la linea economica) proviene dal pastificio sardo F.lli Cellino. La linea di pasta trafilata al bronzo è prodotta da De Matteis come pure la linea “gourmet” Fior fiore 3 Grani e la pasta in versione integrale. La linea Fior fiore propone anche pasta di Gragnano Igp, come “’O pacchero”, realizzata dalla Società Cooperativa Pastai Gragnanesi. Quella biologica non comprende pasta di semola bianca ma solo semola integrale, oppure di farro o di kamut, prodotta dall’azienda A.S.T.R.A. Bio (Cremona), specializzata in prodotti biologici. I prezzi variano da 1,18 a 2,84 €/kg, mentre ci si avvicina ai 4 €/kg per la pasta di Gragnano Igp.

La pasta Coop ‘principale’, quella che vende di più, è affidata a più produttori che riforniscono aree geografiche specifiche, con l’obiettivo di minimizzare il rischio di mancanze di prodotto e garantire continuità nel servizio.

Conad

Tutta la pasta della linea principale è prodotta da La Molisana. La pasta della linea premium Sapori&Idee è prodotta dall’azienda Liguori di Gragnano. I formati regionali, a marchio Igp, della linea Sapori&Dintorni, sono invece sfornati da pastifici attivi in diverse regioni di Italia: il barese Gruppo Milo per orecchiette e cavatelli, Liguori per paccheri e calamarata di Gragnano, Aldino S.r.l. (Sondrio) per i pizzoccheri della Valtellina. I prezzi vanno da 1,18 a 3,18 €/kg. È da notare che i formati di pasta ‘standard’ a marchio La Molisana, nel sito della catena costano 2,68 €/kg, anche in questo caso, più del doppio della linea principale a marchio Conad.

La pasta dei discount: Eurospin

Anche i discount, catene che riscuotono sempre più successo, propongono pasta con i propri marchi. In questo caso sulle confezioni non troviamo il nome della catena ma nomi di fantasia.

Sugli scaffali troviamo la linea principale Tre Mulini e quella premium Amo essere eccellente. Le penne rigate di semola a marchio Tre Mulini sono prodotte in una versione ‘base’ dal gruppo New Princes nello stabilimento di Sansepolcro (AR), e in una versione trafilata al bronzo dagli stabilimenti di De Matteis Agroalimentare, come pure le penne rigate integrali trafilate al bronzo (Tre Mulini). Le penne di Gragnano Igp, con il marchio Amo essere eccellente, provengono dal pastificio Liguori, di Gragnano e gli spaghetti integrali biologici con il marchio Amo essere bio sono prodotti dall’azienda Valdigrano di Flavio Pagani (Brescia). I prezzi, visti nel sito della catena, vanno da 1,30 a 1,98 €/kg.

Le variabili in gioco sono tante, certo che tutta la pasta che abbiamo considerato è prodotta da grandi pastifici, con una storia che ispira fiducia. L’impressione è che spesso, scegliendo i marchi delle catene, si possono portare a casa ottimi prodotti risparmiando qualche euro.

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