Chiariti i veri numeri e corretta la falsa narrazione sul grande duro importato, la seconda fake news riguarda i sospetti del grano duro contaminato. Si tratta di frottole visto che le analisi condotte dalle autorità sanitarie non evidenziano assolutamente questo problema. La qualità della pasta italiana secondo i test condotti negli ultimi anni da Il Salvagente e Altroconsumo risulta sempre di buon se non ottimo livello. Certo molti consumatori preferiscono i prodotti made in Italy ed è una scelta condivisibile per diversi motivi, ma l’origine del grano non può essere il discrimine per valutare la qualità. Riportiamo di seguito uno schema con i marchi dei più noti produttori italiani con l’origine della grano. Se avete altre marche segnalatele in redazione.